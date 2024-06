Pedro Loli se quiebra al recordar las últimas palabras de su padre antes de partir: "Lo extraño mucho"

El conocido cantante del Grupo 5, Pedro Loli, vivió un momento profundamente emotivo durante su reciente participación en el programa 'El reventonazo de la Chola'. Durante la entrevista con Ernesto Pimentel, el artista no pudo contener las lágrimas al recordar a su fallecido padre, Pedro Loli Espinoza. Este Día del Padre fue diferente para el artista, ya que fue el primero que pasó sin su progenitor, quien falleció el pasado 15 de mayo.

En el programa, Ernesto Pimentel se disculpó con Pedro Loli después de provocarle un momento de intensa emoción, aclarando que la intención era recordar los mejores momentos de su padre.

El cantante del Grupo 5 aceptó las disculpas y compartió conmovedoras palabras sobre la última conversación que tuvo con su padre.

"Tuve la oportunidad de hablar con él antes de que pasara todo esto y hay algo que se me va a quedar grabado. Los padres no somos perfectos y él me pidió disculpas por algún error que haya cometido y nos abrazamos muy fuerte y donde estés, papá, te amo con todo mi corazón", contó el cantante entre lágrimas.