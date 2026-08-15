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Poder Judicial declara improcedente hábeas corpus de Pedro Castillo: buscaba su libertad bajo argumentos de la ONU

El Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo que buscaba la nulidad de su condena bajo argumentos de la ONU.

Poder Judicial declara improcedente hábeas corpus de Pedro Castillo
Poder Judicial declara improcedente hábeas corpus de Pedro Castillo (Foto: Composición Exitosa)

15/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 15/08/2026

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El Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo que buscaba la nulidad de su condena basándose en argumentos de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas. La resolución señala que su opinión no es vinculante al Estado peruano.

Fracasa nuevo búsqueda de libertad de Pedro Castillo

El expresidente de la república buscaba a través de este recurso presentado por su abogado Walter Ayala que se dé por finalizada su pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión y y su posterior excarcelación, sin embargo, fracasó en su intento.

Resulta que, el Poder Judicial concluyó, a través de una resolución, que la opinión del informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la que se basa el hábeas corpus, no resulta vinculante al Estado peruano.

El fallo estipula lo siguiente: "La opinión N° 78/2025 del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU no constituye una decisión de carácter jurisdiccional que resulte vinculante al Estado Peruano y que por ende incida de manera directa en los procesos o decisiones jurisdiccionales emitidas a nivel interno".

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Informe del grupo de trabajo de la ONU cuestionó la legalidad de la detención

Hay que mencionar que el abogado de Castillo Terrones basa sus argumentos en un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, documento que cuestionó la legalidad de la detención del exjefe de Estado vacado al considerarla arbitraria por falta de base legal y violación del debido proceso.

Este recurso consititucional fue presentado con el objetivo de que el Poder Judicial someta  a evaluación las decisiones adoptadas tras las crisis política que se derivó el pasado 7 de diciembre de 2022 cuando Pedro Castillo, en su calidad de jefe de Estado, anunció la disolución del Congreso de la República y luego se procedió a detenerlo. 

Es así que, el Poder Judicial declaró improcedente el hábeas corpus presentado por la defensa legal del expresidente Pedro Castillo con la que buscaba que se dé por finalizada su pena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión y y su posterior excarcelación. Se determinó que el informe de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se basó, no es vinculante al Estado peruano.

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