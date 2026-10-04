Elector 'madrugó' para ser elegido miembro de mesa y cobrar los S/165: "Vengo por la plata"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ciudadano llegó temprano a la explanada de Petroperú, en Lima, durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con la intención de ser elegido como miembro de mesa voluntario. Su objetivo era reemplazar a un integrante ausente y acceder a la compensación económica para quienes cumplen esta función electoral.

Elector buscaba cubrir una ausencia

El votante acudió al local donde estaba previsto que sufragara Rafael López Aliaga. Según cámaras de ATV Noticias, esperaba que algún titular o suplente no se presentara para asumir el puesto disponible. El ciudadano ya había realizado esta labor anteriormente y conocía el procedimiento para cubrir una ausencia.

"Podría yo mentir y decir que vengo por un deber patriótico de apoyar, pero la verdad es que vengo por la plata", indicó.

El hombre señaló que ya había cumplido funciones como miembro de mesa en las dos últimas elecciones y también en los comicios de 2021. Ante la consulta sobre si aceptaría nuevamente esa responsabilidad, manifestó que asumiría el cargo si era seleccionado como voluntario durante la jornada electoral.

La compensación establecida para los miembros de mesa durante las ERM 2026 asciende a 165 soles. El pago corresponde a quienes desempeñan efectivamente las funciones de presidente, secretario o tercer miembro durante la instalación, el sufragio y el escrutinio de la mesa.

Compensación económica durante las elecciones

El monto también puede corresponder a los electores seleccionados el mismo día para reemplazar a integrantes ausentes. El ciudadano afirmó que anteriormente había recibido la compensación económica por cumplir esta responsabilidad. Sin embargo, no se informó si finalmente fue designado como reemplazo aquella jornada.

Además del pago, los miembros de mesa que participaron en las actividades de capacitación tienen derecho a un día de descanso remunerado no compensable. Este beneficio puede utilizarse dentro de los 90 días posteriores a las elecciones, de acuerdo con las reglas establecidas para este proceso electoral.

Para recibir la compensación económica, los miembros de mesa pueden registrar su modalidad de pago mediante la plataforma habilitada por la ONPE. Entre las alternativas figuran depósitos en cuentas bancarias, Yape o el cobro presencial en el Banco de la Nación, según las condiciones comunicadas para estas elecciones.

El caso ocurrió durante la jornada de las ERM 2026, cuando los locales de votación recibían a los ciudadanos convocados para ejercer su derecho al voto. La presencia de electores disponibles también permite completar mesas cuando faltan los integrantes designados inicialmente para esa función.

El ciudadano llegó desde temprano buscando una oportunidad para asumir como miembro de mesa y recibir los 165 soles previstos. Su declaración quedó registrada durante la cobertura electoral y permitió conocer directamente el motivo que lo llevó a presentarse voluntariamente ante un local de votación.