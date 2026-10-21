Querida actriz de 'De Vuelta al Barrio' denuncia presunto acoso sexual a director de teatro: "Me metió la mano en el..."

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz y comunicadora peruana Lilian Schiappa-Pietra denunció públicamente presunto acoso sexual por parte de un director de teatro. La artista relató lo ocurrido mediante un video difundido en redes sociales y cuestionó el silencio ante situaciones similares.

Actriz relata presuntos tocamientos sin consentimiento

Schiappa-Pietra denunció que un director de teatro le habría realizado tocamientos sin su consentimiento. La artista decidió hacer pública su experiencia mediante un video difundido en redes sociales, donde contó lo ocurrido y explicó los motivos que la llevaron a pronunciarse sobre el caso.

"Me metió la mano en el cul*", denunció.

En su testimonio, la artista también se refirió a la dificultad de denunciar una situación de este tipo cuando la persona señalada ocupa una posición de poder. Su relato puso el foco en la experiencia que afirma haber vivido y en las dificultades que, según expresó, pueden presentarse al hablar públicamente sobre estos hechos.

"Cuando te pasa no es tan fácil, sobre todo cuando estás en una posición de poder", sostuvo.

La actriz agregó que, después de lo ocurrido, se enteró de que otras personas también habrían atravesado situaciones similares. A partir de esa información, cuestionó que quienes supuestamente conocían esos casos no se hubieran pronunciado. Su declaración amplió el alcance de su mensaje más allá de la experiencia personal que decidió compartir.

"Sobre el tema de acoso me enteré que yo no soy el único caso, y ¿saben qué? Nadie nunca dijo nada", añadió.

Denuncia de Lilian Schiappa-Pietra genera atención sobre el teatro peruano

La artista también se refirió al poder y al dinero como factores vinculados al silencio que cuestionó. Sus declaraciones se centraron en la necesidad de hablar sobre lo ocurrido y en su preocupación por la posibilidad de que otras personas puedan vivir experiencias similares en el ambiente teatral.

Hasta el momento, la información difundida no identifica directamente al director señalado ni permite establecer una responsabilidad judicial. Por ello, la denuncia debe presentarse como una acusación pública, diferenciando el testimonio de la actriz de cualquier conclusión que pueda surgir de una investigación oficial.

El caso de Lilian Schiappa-Pietra mantiene la atención sobre su denuncia de presunto acoso sexual y sus declaraciones acerca de otras posibles víctimas. La verificación de la identidad del señalado, su eventual respuesta y cualquier actuación oficial será necesaria para ampliar la información sin presentar las acusaciones como hechos probados.