Legendaria actriz de 'El Hombre Araña' reaparece en redes tras cumplir 99 años y así continúa su carrera

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz inglesa que interpretó a la tía May en la trilogía de El Hombre Araña volvió a ser mencionada en redes sociales después de celebrar sus 99 años, el pasado 19 de septiembre. Su carrera supera las siete décadas y todavía mantiene apariciones públicas vinculadas al cine.

Una carrera que comenzó mucho antes de Marvel

La intérprete inició su trayectoria profesional en 1948 y llegó a Broadway en 1952, después de estudiar en la Real Academia de Arte Dramático de Londres. Con los años consiguió importantes reconocimientos por sus trabajos en teatro, televisión y cine, consolidando una extensa carrera artística internacional.

En 1966 ganó el premio Tony como mejor actriz por interpretar a Leonor de Aquitania en The Lion in Winter. Después obtuvo un Emmy por Notorious Woman y un Globo de Oro por la miniserie Holocaust. En 1995 recibió una nominación al Oscar por Tom & Viv.

"Con muchos directores, sientes como si estuvieran sobre ti con un gran palo o algo así, pero Sam no podía ser más dulce y divertido para trabajar", señaló.

La actriz recordó de esa manera su experiencia con Sam Raimi, director de la trilogía cinematográfica. Harris trabajó con él anteriormente en The Gift y posteriormente interpretó a May Parker en Spider-Man, 2 y 3.

Qué hizo después de 'El Hombre Araña'

Luego de las tres películas protagonizadas por Tobey Maguire, la actriz continuó trabajando. Participó en Before the Devil Knows You're Dead, This Means War y Law & Order: Special Victims Unit. También regresó a Broadway en 2018 con My Fair Lady, cuando estaba cerca de cumplir 91 años.

En la década de 2020 apareció en las series The Undoing y Search Party. Su crédito cinematográfico más reciente corresponde a Oscar Wilde About America, estrenada en 2024. Además, en 2025 asistió al estreno de una película protagonizada por su hija, la también actriz Jennifer Ehle.

El cumpleaños número 99 volvió a colocar a la histórica actriz de El Hombre Araña en las conversaciones de redes sociales, donde usuarios compartieron imágenes y recordaron su interpretación como tía May. La fecha también permitió repasar una carrera que comenzó décadas antes de su llegada al universo de Peter Parker.

A sus 99 años, la actriz permanece vinculada al recuerdo de El Hombre Araña, pero su trayectoria incluye reconocimientos en Broadway, televisión y cine. Su papel como tía May, sus trabajos posteriores y sus recientes apariciones públicas mantienen vigente el interés por una carrera desarrollada durante más de siete décadas.