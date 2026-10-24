Querido actor de 'Rebelde' genera preocupación al ser operado por tercera vez: "Me desconectaré unos días"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alfonso Herrera, recordado por su participación en la exitosa telenovela Rebelde, se pronunció sobre su estado de salud luego de generar preocupación entre sus seguidores al compartir fotografías desde el hospital. El actor mexicano confirmó que todo salió bien y anunció que se tomará unos días para concentrarse en su recuperación, sin revelar mayores detalles sobre el procedimiento médico al que fue sometido.

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A través de sus redes sociales, el artista agradeció las numerosas muestras de cariño que recibió durante los últimos días y destacó los cuidados del equipo médico que lo atendió. Asimismo, dejó en claro que, por ahora, su prioridad será descansar y seguir las indicaciones necesarias para recuperarse, por lo que permanecerá alejado temporalmente de sus actividades habituales.

La actualización estuvo acompañada de un carrusel de fotografías que recopilaba algunos de sus momentos recientes, incluida su experiencia hospitalaria. Además, Herrera compartió un mensaje dedicado al mes de octubre, una publicación que llamó la atención de sus seguidores, quienes permanecían pendientes de cualquier novedad sobre su condición física.

"Gracias a todos por sus mensajes. Todo salió muy bien. Me desconectaré unos días para enfocarme en mi recuperación. Gracias al equipo médico por sus cuidados (...) Octubre nunca cambies vales 1000", escribió.

La preocupación comenzó el pasado 13 de octubre, cuando el actor publicó una fotografía desde una cama de hospital en sus historias de Instagram. En la imagen aparecía sonriente, con una bata hospitalaria y equipo médico colocado en una de sus piernas. Sin embargo, en aquella ocasión no explicó qué procedimiento le habían realizado ni indicó dónde había recibido atención.

Alfonso Herrera genera preocupación al ser operado por tercera vez

La hospitalización también despertó interrogantes por sus antecedentes médicos. En septiembre de 2025, durante una entrevista en el programa Venga la Alegría, Herrera contó que había sufrido una lesión de ligamento cruzado aproximadamente una década atrás. En aquella oportunidad, los médicos intervinieron tanto el ligamento como los meniscos, dando inicio a un proceso de rehabilitación que describió como prolongado y exigente.

Aunque todavía no se conocen las razones específicas de su reciente hospitalización, el mensaje del actor ofrece tranquilidad a quienes siguen de cerca su carrera. Por el momento, Alfonso Herrera ha decidido priorizar su bienestar y tomarse el tiempo necesario para recuperarse, mientras sus seguidores esperan que evolucione favorablemente.

De esta manera, Alfonso Herrera tranquilizó a sus seguidores al confirmar que su reciente atención médica tuvo buenos resultados. Aunque no reveló los motivos de su hospitalización, el actor decidió tomarse unos días para descansar y enfocarse en su recuperación. Mientras tanto, sus fanáticos permanecen atentos a su evolución y esperan que pronto retome sus actividades habituales.