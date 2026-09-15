Tras 21 años de trayectoria, Jesse & Joy confirman su separación: "Necesito dar prioridad a mi bienestar"

15/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La noticia que tomó por sorpresa a los seguidores de Jesse & Joy no fue un anuncio de separación definitiva del grupo, sino una decisión personal de Jesse Huerta para bajar el ritmo y concentrarse en aspectos de su vida que, según sus propias palabras, hoy necesitan su atención.

Una decisión motivada por la salud mental y la familia

El artista mexicano explicó por medio de sus redes sociales los motivos que lo llevaron a hacer un alto en la agitada rutina que implica liderar uno de los proyectos pop más exitosos de Latinoamérica. En su pronunciamiento, dejó en claro la urgencia de atender su salud emocional tras más de dos décadas ininterrumpidas de giras y grabaciones.

"Quiero compartir con ustedes una decisión muy personal. He decidido tomarme un tiempo para estar con mi familia, cuidar de mí y darme el respiro que hoy siento que necesito. No ha sido una decisión fácil", indicó.

El músico reafirmó que su vínculo con el arte sigue intacto, pero insistió en que sus prioridades personales debían anteponerse en este momento de su vida. Su testimonio abrió un importante debate en las plataformas digitales sobre la exigencia de la industria del entretenimiento y el impacto emocional que sufren las celebridades.

"La música y este arte son parte de cada segundo de mi vida y siempre lo serán, pero hoy entiendo que necesito dar prioridad a mi bienestar y a mi familia. Esta decisión nace de un lugar de amor y de la necesidad de cuidar mi paz y mi salud mental y emocional. Hoy necesito vivir a otro ritmo, estar más presente con los míos", señaló.

Compromiso con el público y el cierre de la gira internacional

A pesar de la pausa anunciada, el artista llevó tranquilidad a sus oyentes al garantizar que la agenda de conciertos pactada para los próximos meses se desarrollará con absoluta normalidad. Asimismo, expresó un profundo agradecimiento a su hermana Joy, con quien ha compartido escenarios y éxitos durante más de dos décadas de historia musical.

El integrante del dúo aseguró que cumplirá rigurosamente con todas las presentaciones agendadas antes de iniciar su retiro temporal del mundo del espectáculo. El último concierto programado en este ciclo tendrá lugar el próximo 17 de noviembre en la ciudad de Londres, Inglaterra, marco en el que se despedirá formalmente de los escenarios por un tiempo indeterminado.

En ese sentido, Jesse & Joy afrontan una etapa de transición decisiva en su historia, reconfigurando sus actividades para preservar el bienestar de sus integrantes sin desatender el inmenso legado que han construido durante más de dos décadas en la industria musical.