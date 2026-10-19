Querido cómico peruano preocupa por su estado de salud y su historial médico: ¿Qué le pasó?

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Miguelito Barraza atraviesa un nuevo episodio de preocupación por su salud luego de someterse a una resonancia magnética para evaluar unos síntomas que le generan temor. El reconocido humorista peruano encendió las alarmas entre sus seguidores y familiares, especialmente por sus antecedentes médicos, que incluyen enfermedades crónicas y complicaciones neurológicas.

Durante una entrevista con en programa dominical, el recordado integrante de 'Risas y Salsa' reveló que experimenta episodios en los que siente que podría caerse. Por este motivo, acudió a una clínica para realizarse el procedimiento médico, mientras su entorno permanece atento a los resultados y a la evolución de su estado de salud.

La preocupación también alcanzó a su mánager, quien no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la situación del comediante. La representante expresó su temor ante la posibilidad de que sufra una nueva complicación, pues aseguró que anteriormente lo ha visto atravesar momentos delicados. Sus declaraciones reflejaron la angustia que enfrenta su círculo cercano.

"Yo no quiero que a Miguelito le pase nada. Yo ya lo vi mal", dijo el manager del querido personaje.

Tras la resonancia magnética, Barraza acudió a una cita en EsSalud, donde el médico que lo atendió solicitó un examen adicional para descartar polineuropatía asociada con la diabetes, una posible causa de la inestabilidad postural. Aunque esta evaluación le permitió sentirse más tranquilo, el artista manifestó que continuará sometiéndose a los controles médicos correspondientes.

Miguelito Barraza y sus antecedentes médicos

La preocupación por el estado de salud del humorista también está relacionada con sus antecedentes. En 2020, reveló que padecía hipertensión, diabetes y arritmia, además de haber sufrido tres infartos cerebrales. Asimismo, aquel año habló públicamente sobre un diagnóstico de cáncer, aunque sus problemas de salud no lo alejaron de los escenarios.

"Soy hipertenso, tengo diabetes, tres infartos cerebrales, arritmia, pero sigo adelante", contó.

Otro aspecto que llamó la atención durante la entrevista fue su consumo de alcohol. Barraza reconoció que todavía bebe ocasionalmente, pese a admitir que puede perjudicarlo, y descartó necesitar ayuda profesional para dejarlo. Por ahora, no se ha confirmado un nuevo diagnóstico ni que sus síntomas actuales estén relacionados con sus enfermedades anteriores.

Es así que, e caso de Miguelito Barraza recuerda la importancia de priorizar la salud y seguir las indicaciones médicas, especialmente ante antecedentes de enfermedades crónicas. Los controles oportunos, la atención especializada y reducir el consumo de alcohol son medidas fundamentales para prevenir complicaciones y preservar la calidad de vida durante el envejecimiento.