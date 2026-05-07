Infartos en jóvenes aumentan en Perú: ¿A qué se debe este problema?

07/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) reporta una preocupante tendencia: un paciente diario con infarto agudo de miocardio. Aunque la mediana de edad solía ser mayor, el incremento de infartos en personas menores de 50 años enciende las alarmas por el cambio en el perfil epidemiológico nacional.

Factores de riesgo en la población joven

La aparición de placas de grasa en las arterias, proceso conocido como arterioesclerosis, es el origen real de estas emergencias médicas. A través de Latina, el Dr. David Gálvez, jefe de cardiología del INCOR, indica que este problema no es súbito, sino que se gesta durante años por hábitos poco saludables.

El sedentarismo, la diabetes y el colesterol elevado son los principales responsables de que personas de 30 años, sufran ataques cardíacos. El consumo de comida chatarra en las calles de Lima acelera la obstrucción arterial, provocando coágulos fatales muy inesperados.

La presión laboral y el estrés cotidiano actúan como detonantes silenciosos que debilitan la resistencia del sistema cardiovascular en adultos jóvenes. Muchos pacientes ignoran los chequeos preventivos al considerar que su edad los protege naturalmente, permitiendo que las enfermedades metabólicas avancen sin ningún control médico.

Latina explica como a nivel nacional, se estima que ocurren 100 infartos diarios, de los cuales el 15% afecta a menores de 40 años actualmente. El estilo de vida urbano, marcado por el sedentarismo y la falta de ejercicio, está reduciendo drásticamente la edad de los pacientes en emergencias.

Señales de alerta y brechas de atención

Identificar los síntomas hasta 48 horas antes puede salvar vidas, ya que el 50% de pacientes presenta fatiga o molestias leves. El dolor opresivo en el pecho, la sudoración fría y el dolor irradiado al brazo izquierdo son señales críticas para acudir de inmediato al hospital.

La infraestructura de salud también enfrenta desafíos, especialmente para pacientes de provincias que requieren traslados urgentes a la capital peruana. Casos complejos de válvulas cardíacas a menudo solo pueden resolverse en Lima, evidenciando la necesidad de descentralizar la atención especializada de alta complejidad técnica.

El tiempo de respuesta es el factor más determinante para la supervivencia y la recuperación total de cualquier tejido muscular cardíaco. Una intervención rápida mediante cateterismo o angioplastia puede reducir significativamente las secuelas crónicas que limitan la capacidad laboral y personal de los jóvenes afectados.

El sistema de salud busca concientizar que el incremento de infartos en personas menores de 50 años es una realidad totalmente evitable. Mejorar la dieta y controlar la hipertensión son pasos vitales para reducir las muertes cardiovasculares y proteger el futuro de los adultos jóvenes peruanos.