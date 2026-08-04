Johanna San Miguel se 'casa' con el 'Chato' Barraza: difunden divertido video de su 'noche de bodas'

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Johanna San Miguel dejó con la boca abierta a sus seguidores luego de anunciar que finalmente se había casado con el "hombre de su vida". El afortunado sería nada menos que Miguelito, el 'Chato' Barraza, con quien protagonizó un curioso video de boda y hasta una aparente 'noche de bodas'.

Johanna San Miguel se 'casa' con el 'Chato' Barraza

Si romper el internet con una buena cuota de humor se trata, Johanna San Miguel es la reina absoluta. Esta vez, la actriz y conductora volvió a remecer las redes al publicar un divertido video donde aparece celebrando que finalmente habría llegado al altar.

En las imágenes, Johanna luce completamente emocionada mientras recorre algunas calles de Lima junto al reconocido cómico Miguelito Barraza. Ambos aparecen a bordo de un carruaje, como si acabaran de contraer matrimonio y estuvieran disfrutando de sus primeros minutos como esposos.

La peculiar escena generó sorpresa entre los seguidores de la conductora, pues ella misma anunció frente a cámaras que había encontrado a su pareja ideal.

"Por fin me casé con el hombre de mi vida", expresó Johanna San Miguel durante la grabación, mientras se mostraba sonriente al lado del popular 'Chato' Barraza.

Miguelito, fiel a su particular estilo para hacer reír, no se quedó atrás y respondió con una ocurrencia que terminó por darle el toque pícaro al supuesto matrimonio.

"Por fin me voy a comer este rico chanchito", manifestó el comediante, provocando risas entre quienes participaron en la grabación y entre los usuarios que posteriormente vieron el video en las redes sociales.

La divertida 'noche de bodas' de Johanna y el 'Chato'

Pero la historia no terminó con el paseo en carruaje. Para aumentar todavía más la curiosidad, el video también mostró a Johanna San Miguel y Miguelito Barraza llegando juntos a un hotel, donde aparentemente pasarían su esperada 'noche de bodas'.

La escena hizo pensar por unos instantes que la conductora estaba anunciando una inesperada relación sentimental. Sin embargo, como era de esperarse, todo formaba parte de una divertida puesta en escena.

La supuesta boda y la posterior llegada al hotel fueron grabadas como parte de la campaña promocional de 'Se busca marido cama afuera', el nuevo espectáculo unipersonal de Johanna San Miguel.

Es decir, Johanna San Miguel no se casó realmente con el 'Chato' Barraza ni pasó una verdadera 'noche de bodas' con el comediante. El divertido video fue parte de la promoción de 'Se busca marido cama afuera', el nuevo unipersonal con el que la actriz regresará a los escenarios.