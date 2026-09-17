Tomate Barraza le pide matrimonio a su pareja y la reacción de su hija Gaela deja en shock

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tomate Barraza vuelve a estar en el ojo público, esta vez por una noticia que tiene que ver con su vida sentimental. El conocido artista decidió pedirle matrimonio a su pareja Ross, una nutricionista deportiva venezolana, y su hija Gaela Barraza no dudó en contar cómo cuál fue su reacción ante la noticia.

Tomate Barraza se compromete con su pareja

Tomate Barraza habría decidido dar un paso importante en su relación con Ross, su actual pareja sentimental. El conocido personaje de la farándula peruana le pidió matrimonio a la nutricionista deportiva venezolana, con quien viene compartiendo una relación y momentos familiares.

La noticia fue revelada por su propia hija, Gaela Barraza, quien utilizó sus redes sociales para mostrar la emoción que le causó conocer que su padre decidió comprometerse. La joven compartió en TikTok una captura de una videollamada que tuvo con Ross, quien le enseñó el anillo de compromiso.

Gaela no se guardó nada y dejó clarísimo que está feliz por esta nueva etapa que empezará su padre. Con bastante emoción y hasta gritando virtualmente de la alegría, escribió: "¡Se me casa mi papá! 16.09.2026. Septiembre se vino con todo. ¡Aaaaaa, los amo!"

Pero la cosa no quedó ahí. La modelo e influencer confesó que la propuesta no fue una sorpresa total para ella, pues estuvo involucrada en los planes de su padre y terminó convirtiéndose en su cómplice.

Hija de Tomate Barraza fue su cómplice

Gaela contó que conocía los planes de Tomate Barraza y que decidió apoyarlo en esta nueva etapa de su vida. Para ella, la llegada de Ross a la familia también ha significado un cambio importante y positivo.

Tomate Barraza se compromete con su pareja

"Tengo que confesar que fui la cómplice de mi papi en esta aventura. Estoy muy feliz de que hayas encontrado la felicidad al lado de una gran mujer y ser humano, que llegó a convertir nuestra casa en un hogar real", escribió la joven.

Sus palabras también reflejan el cariño que ya siente por Ross, a quien considera una persona importante dentro de su familia. Además, el anuncio llega después de una etapa complicada para Gaela y sus seres queridos, marcada por el fallecimiento de su abuelita, madre de Tomate Barraza.

Por ello, la joven no dudó en relacionar la llegada de Ross con este nuevo momento familiar y le dedicó unas emotivas palabras a la futura esposa de su padre.

"Gracias, Dios, por ponernos a Ross en nuestro camino. Estoy 100 % segura de que ella es el ángel que la mamita nos envió para seguir construyendo una familia", manifestó Gaela.

Eso sí, fiel a su estilo, la joven aprovechó el momento para dejarle una advertencia a su padre. Gaela le pidió, entre bromas, que se porte bien y no vaya a meter la pata ahora que está comprometido. "Carlos Barraza Oficial, ¡A portarse bien! Jajajaja. Los adoro, mi pequeña pero gran familia", finalizó.

Así, Tomate Barraza y Ross dieron un importante paso en su relación tras el pedido de matrimonio, mientras que Gaela Barraza dejó claro que está feliz por el compromiso.