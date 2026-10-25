Rosángela Espinoza se somete a operación tras sufrir accidente: "¡Se pudo haber evitado!"

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza fue operada el viernes 23 de octubre tras sufrir una fractura nasal durante una competencia de Esto es guerra, en un incidente relacionado con Karen Dejo. La influencer compartió información sobre su estado de salud y explicó que deberá evitar esfuerzos físicos durante un mes, mientras se recupera de la lesión.

Rosángela Espinoza revela detalles de su operación

La popular 'Chica selfie' se sometió a una intervención quirúrgica después de conocer los resultados de una tomografía. El examen mostró una fractura nasal con varios fragmentos y desplazamiento, además de una posible fractura parcial del tabique. La lesión se produjo durante el enfrentamiento en una de las pruebas del programa.

La chica reality se encuentra en recuperación.

Tras el accidente, Rosángela se pronunció sobre lo sucedido y cuestionó las circunstancias en las que ocurrió el choque con Karen Dejo. La influencer sostuvo que el incidente pudo evitarse, pues consideraba que había espacio suficiente para impedir el impacto durante la competencia.

"Se pudo haber evitado", indicó.

La operación se realizó el viernes, un día después de su accidente. La información difundida sobre su estado de salud detalló la gravedad de la lesión nasal y las medidas que deberá seguir durante las siguientes semanas para favorecer su recuperación.

¿Cuánto tiempo estará alejada de las competencias?

Rosángela Espinoza señaló que deberá permanecer un mes sin realizar esfuerzos físicos, una restricción que podría afectar su participación en las pruebas de Esto es guerra. Sin embargo, la información que publicó no llegó a confirmar una fecha exacta para su regreso a las competencias ni tampoco decisión definitiva sobre su continuidad en el espacio televisivo.

La recuperación de la influencer se convirtió en uno de los aspectos centrales tras el incidente con Karen Dejo. La lesión y la intervención quirúrgica obligan a que mantenga las indicaciones médicas durante el periodo establecido, aunque no se difundieron detalles adicionales sobre el proceso de rehabilitación.

El accidente ocurrió en medio de las pruebas físicas del reality, donde ambas participantes estuvieron involucradas en el choque. Rosángela expresó su postura sobre lo sucedido, mientras que las publicaciones consultadas no aportaron pruebas que permitan establecer que el impacto haya sido intencional.

Hasta el momento del desarrollo de esta nota, la exnovia de Zumba se viene recuperando de su operación por la fractura nasal y deberá evitar esfuerzos físicos durante un mes. Su retorno al programa dependerá de cómo avance su recuperación y de las indicaciones correspondientes.