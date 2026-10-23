Said Palao protagoniza accidente vial tras fuerte CHOQUE con una moto: "Yo estoy..."

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El influencer Said Palao estuvo involucrado en un accidente de tránsito este viernes 23 de octubre en Santiago de Surco, cuando su camioneta chocó con una motocicleta ocupada por dos personas. Tras el incidente, se pronunció sobre el estado de los involucrados y la Policía Nacional del Perú inició las diligencias correspondientes.

Said Palao se pronuncia tras el accidente en Surco

El accidente ocurrió en la avenida República de Panamá, a la altura de la cuadra 65, en el distrito de Surco. La camioneta conducida por Said Palao chocó con una motocicleta en la que viajaban dos personas. Tras el impacto, los involucrados fueron trasladados a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

El chico reality se refirió a lo ocurrido y aseguró que tanto él como las personas que viajaban en la motocicleta se encontraban bien. Sus declaraciones fueron difundidas después del accidente, mientras se conocían detalles sobre el choque entre ambos vehículos y la intervención de las autoridades.

"Los chicos están bien y yo estoy bien y ya", anunció.

Palao también explicó que se encontraba por ingresar a almorzar cuando ocurrió la colisión. De acuerdo con su versión, la motocicleta se cruzó en su camino. Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido oficialmente quién tuvo la responsabilidad del accidente, sin embargo, esto se encuentra bajo las investigaciones de las autoridades.

Daños en los vehículos y diligencias policiales

Tras el choque, se reportaron daños materiales en los vehículos involucrados. La camioneta de Said Palao presentó afectaciones en el lado derecho, mientras que la motocicleta también resultó dañada. Las circunstancias exactas del impacto deberán esclarecerse mediante las diligencias correspondientes.

Sobre el estado de los ocupantes, el novio de Alejandra Baigorrea declaró que nadie resultó herido y describió el hecho como un accidente menor. No obstante, estas declaraciones no constituyen a un resultado oficial del accidente.

La intervención policial permitió trasladar a los participantes del accidente a una dependencia para continuar con los procedimientos correspondientes. Hasta el desarrollo de esta nota, no se ha obtenido ninguna determinación oficial acerca de la responsabilidad del choque ni se difundieron resultados definitivos de las diligencias.

El caso del chico reality vuelve a situar la atención en el accidente ocurrido en Surco, donde estuvieron involucradas la camioneta de Palao y una motocicleta. Hasta el momento las declaraciones del influencer indicarían que el accidente fue leve.