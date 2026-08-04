Zumba confirma su despedida del Perú con emotiva confesión y radical decisión: "Gracias de corazón"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Una radical decisión cambiará los planes de Zumba durante las próximas semanas. El exchico reality sorprendió al anunciar su despedida temporal del Perú y acompañó la noticia con una emotiva confesión sobre la inesperada oportunidad que recibió en el extranjero.

Zumba confirma su salida del Perú

Cuando nadie se lo esperaba, Zumba apareció en sus redes sociales con una noticia que dejó sorprendidos a sus seguidores. El recordado integrante de realities contó que se ausentará temporalmente del país luego de recibir una importante propuesta desde el extranjero.

Según explicó, fue considerado para participar en un proyecto especial impulsado por el Gobierno de la India. Su misión será crear contenido que contribuya a fortalecer la conexión cultural y los lazos de amistad entre el Perú y el país asiático.

Aunque la invitación lo agarró frío, el influencer confesó que recibió la propuesta con una sonrisa de oreja a oreja, pero también consciente de la responsabilidad que implica representar al país en una experiencia internacional de este nivel.

"Es una oportunidad que me tomó por sorpresa y que recibo con muchísimo agradecimiento y responsabilidad. Para mí es un verdadero honor haber sido considerado para este proyecto", manifestó Zumba mediante su comunicado.

El creador de contenido dejó en claro que este viaje representa un nuevo desafío dentro de su carrera. Y es que no todos los días se recibe una invitación oficial para llevar parte de la cultura peruana al otro lado del mundo. Por ello, aseguró sentirse agradecido por la confianza depositada en su trabajo.

Zumba cancela varios eventos

Sin embargo, la oportunidad internacional también trajo consigo una decisión complicada. Debido a que su salida del Perú se concretó de manera imprevista, Zumba tuvo que modificar varios planes personales y profesionales que ya tenía organizados.

El exchico reality informó que algunos eventos programados para las próximas semanas deberán ser cancelados, mientras que otros serán trasladados a nuevas fechas.

"Justamente por lo inesperado de este viaje, he tenido que cancelar y reprogramar algunos eventos y compromisos que ya estaban confirmados durante estas próximas semanas", señaló.

Pese a que tuvo que meterle freno a varios de sus planes, Zumba destacó la comprensión de los organizadores y de las personas involucradas en los compromisos que tuvo que modificar.

Asimismo, se mandó con un agradecimiento público al Gobierno de la India por tomarlo en cuenta. "Gracias de corazón a todos los organizadores por su comprensión y, sobre todo, gracias al Gobierno de la India por hacer posible esta experiencia y confiar en mi trabajo", concluyó.

Así, Zumba confirmó su despedida temporal del Perú para viajar a la India y representar al país en un proyecto cultural. La inesperada invitación lo llevó a tomar la radical decisión de cancelar y reprogramar varios compromisos, mientras se prepara para asumir este nuevo reto internacional.