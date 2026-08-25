Alejandra Baigorrea en la mira de DW Español: informe cuestiona a influencers que exhiben a niños pobres de Africa

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Alejandra Baigorria volvió a generar atención internacional luego de que DW Español utilizara imágenes de su viaje a África dentro de un informe sobre la difusión de contenidos relacionados con niños en situación de pobreza. El material fue publicado mientras Burkina Faso aplica nuevas restricciones sobre imágenes de beneficiarios de ayuda humanitaria.

DW Español incluyó imágenes de Alejandra Baigorria

El contenido de DW Español aborda la decisión de Burkina Faso de restringir fotografías y videos de personas que reciben ayuda cuando estos puedan resultar explotadores o denigrantes. Dentro del material aparece un video que Alejandra Baigorria compartió durante su visita a África, realizada en mayo del 2026.

Según el medio internacional, la medida adoptada en Burkina Faso establece que "La junta militar que gobierna el país ha prohibido el uso de imágenes y videos de beneficiarios de ayuda humanitaria que puedan resultar explotadores o denigrantes". El contenido también explica las nuevas reglas para las acciones humanitarias.

La aparición de las imágenes de Baigorria ocurrió en ese contexto. Durante su viaje, la empresaria publicó fotografías y videos en los que aparecía junto a niños de comunidades vulnerables, además de mostrar parte de las actividades de ayuda desarrolladas durante su permanencia en África.

¿Qué ocurrió durante el viaje de Baigorria?

Meses antes de la publicación de DW Español, Alejandra Baigorria explicó que su viaje tenía un propósito humanitario. La visita estaba relacionada con una campaña de Nu Skin para entregar apoyo nutricional a menores afectados por la desnutrición.

Baigorria también explicó que la campaña incluía la entrega de bolsas nutricionales conocidas como Vitameal, destinadas a lugares donde existen problemas de desnutrición infantil. Durante la visita, compartió contenido de sus actividades y de su interacción con los menores.

El caso volvió a cobrar relevancia este 25 de agosto, después de la publicación de DW Español. El medio presentó las imágenes dentro de un contenido centrado en las nuevas restricciones de Burkina Faso y la difusión de imágenes de personas vulnerables.

La decisión del país africano establece límites para mostrar a personas en situación vulnerable mientras reciben alimentos, dinero u otros bienes, especialmente cuando las imágenes puedan afectar su dignidad. La medida también alcanza la manera en que se comunican determinadas acciones de ayuda humanitaria.

La influencer había recibido anteriormente mensajes de respaldo y cuestionamientos por las publicaciones de su viaje. Sin embargo, la inclusión de sus imágenes en el material de DW Español no equivale por sí sola a una acusación de delito contra la empresaria.