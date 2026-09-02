Carro bomba explota frente a estación policial y deja un muerto y al menos 11 heridos en Colombia

02/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un vehículo cargado con explosivos detonó durante la noche del 31 de agosto frente a una estación de Policía, provocando una fuerte explosión que dejó una persona fallecida y al menos 11 heridos. El atentado también causó graves daños materiales y generó momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

El ataque ocurrió en el municipio de Los Patios, en el departamento de Norte de Santander, Colombia, dentro del área metropolitana de Cúcuta. Debido a la magnitud de la detonación, varios integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos, mientras las autoridades desplegaron equipos de emergencia para atender la situación.

Carro bomba desata pánico en Colombia

La explosión ocasionó importantes daños en las instalaciones de la estación policial y provocó un incendio en los alrededores. Asimismo, varias viviendas cercanas resultaron afectadas por la onda expansiva, por lo que los residentes vivieron momentos de angustia mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar las consecuencias del atentado.

Poco después del ataque comenzaron a circular en redes sociales videos y fotografías que permitieron dimensionar la fuerza de la explosión. En las imágenes se observan partes de las instalaciones policiales dañadas y una columna de humo producto del incendio, mientras vehículos y equipos de emergencia se movilizaban por el sector.

Tras el atentado, las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer cómo fue preparado el vehículo cargado con explosivos y quiénes estarían detrás de este ataque. El hecho generó preocupación debido a que se produjo frente a una instalación de la Fuerza Pública y en una zona considerada estratégica por su ubicación.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, condenó el atentado y expresó su solidaridad con los familiares de la persona fallecida y con los heridos. Además, anunció la realización de un consejo de seguridad extraordinario para analizar la situación y determinar las medidas que deberán adoptarse para reforzar la seguridad.

"Condenamos con absoluta firmeza el cobarde atentado ocurrido en Los Patios. Lamentamos profundamente la muerte de un civil y acompañamos a su familia, a sus compañeros y a toda la institución. Este acto criminal deja, además, once personas heridas, entre ellas varios uniformados", expresó.

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, también condenó el ataque y convocó un Consejo de Seguridad con la participación de la cúpula de la Fuerza Pública. El mandatario anunció que se reforzará la presencia del Estado en las zonas amenazadas por grupos armados, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer este nuevo atentado.