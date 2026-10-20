Samahara confirma romance con Renato Rossini jr, aunque asegura que no está enamorada: "Estamos intentando..."

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón se presentó en el programa 'Magaly TV La Firme' tras oficializar su romance con Renato Rossini Jr. Durante la entrevista, la influencer habló sobre esta nueva etapa sentimental, destacó las cualidades del modelo y aseguró que la relación marcha por buen camino. Sin embargo, sorprendió al reconocer que todavía no está enamorada de él.

¿Cómo es el romance de Samahara y Renato?

La hija de Melissa Klug explicó que ambos mantienen una buena relación y que, por el momento, prefiere dejar que las cosas fluyan sin apresurar sus sentimientos. Aunque reconoció que quiere al hijo del actor Renato Rossini, consideró que hablar de enamoramiento todavía es prematuro, pues se encuentran construyendo su vínculo sentimental.

"Enamorada es una palabra muy fuerte. Sí lo quiero. Es una persona muy bonita en mi vida", dijo en un inicio.

Asimismo, Samahara contó que sus relaciones anteriores fueron tormentosas y estuvieron marcadas por situaciones tóxicas. Por ello, aseguró que esta experiencia con Renato es diferente y que ahora ha decidido darse la oportunidad de recibir el amor y el respeto que considera merecer después de todo lo que ha vivido.

"Tenemos muy buena relación (...) estamos intentando llegar a un buen puerto. Me llevo muy bien con él, sorprendentemente. He decidido que me amen como me merezco. He pasado por mucho, mis relaciones han sido muy tóxicas", indicó.

Samahara defiende a Renato

Durante la conversación, la influencer también defendió al modelo de los comentarios de Magaly Medina, quien manifestó que le parecía un chico un tanto superficial. Frente a esta apreciación, Samahara destacó la inteligencia y educación de su pareja, además de recordar que cuenta con una carrera universitaria. Incluso, recomendó a la conductora entrevistarlo para que pueda conocerlo mejor.

Finalmente, Lobatón reiteró que Renato la ha sorprendido positivamente y resaltó que se ha comportado como un caballero tanto dentro como fuera de 'La Granja VIP'. De esta manera, la influencer dejó en claro que está dispuesta a apostar nuevamente por el amor, aunque prefiere tomarse las cosas con calma antes de definir sus sentimientos.

Es muy inteligente, bien criado. La verdad puede tener cualquier defecto, menos ser hueco. Tiene carrera universitaria (...) Tienes que invitarlo para que hables solo con él. Es un súper chico, me ha sorprendido", sentenció.

De esta manera, Samahara Lobatón dejó en claro que está dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor tras sus experiencias sentimentales anteriores. Aunque todavía no considera que esté enamorada de Renato Rossini Jr., destacó que se siente bien a su lado y prefiere que la relación avance sin presiones ni apresuramientos.