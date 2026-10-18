Youna arremete contra Samahara Lobatón por insultos a su madre y cuestiona beso con Renato Rossini

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Youna arremetió contra Samahara Lobatón por los presuntos comentarios contra su madre y rechazó las versiones que afectan su imagen pública. Este pronunciamiento se conoció en medio de la exposición de la influencer por su vínculo con Renato Rossini Jr.

Youna acusa a Samahara de faltarle el respeto a su madre

El conflicto comenzó luego de que Youna conociera los comentarios que Samahara habría realizado sobre su progenitora durante una emisión de El Sultanato. El barbero cuestionó que la influencer se refiriera de esa manera a su madre, quien también es abuela de su hija.

El pronunciamiento fue difundido por Youna en sus redes sociales, donde manifestó su rechazo a los presuntos insultos y señaló que esta situación también involucra el trato que recibe la abuela de su hija.

"Estoy harto de que solo sea mi nombre el que se dice todo el tiempo", publicó.

El barbero también sostuvo que las declaraciones de su expareja perjudican su imagen ante el público. En su mensaje, cuestionó que se difundieran comentarios que, según su versión, no reflejan la realidad y que podrían generar rechazo hacia su persona.

Publicación

Youna, además, negó haber insultado a los familiares de Samahara Lobatón y rechazó que haya enseñado a su hija a faltarles el respeto. Con ello, respondió a la situación que originó su reclamo y expuso su postura frente a la controversia familiar.

Samahara oficializa su relación con Renato Rossini

Mientras Youna hacía público su reclamo, Samahara Lobatón confirmó su relación con Renato Rossini Jr. mediante una publicación en redes sociales. La influencer compartió fotografías junto al modelo, incluida una imagen en la que ambos aparecen besándose después de coincidir en el reality.

La hija de Melissa Klug acompañó las imágenes con un mensaje relacionado con su experiencia en el programa, en el que ambos compartieron varios momentos durante la convivencia. La publicación confirmó que el vínculo continuó después de que los participantes abandonaran el espacio televisivo.

El reality concluyó antes del plazo previsto, luego de que varios participantes abandonaran la competencia. La producción anunció el cierre de la temporada el 16 de octubre, cuando el formato llevaba 20 días desde su estreno, pese a que estaba programado para extenderse durante 45 días.

La controversia entre Youna y Samahara Lobatón continúa centrada en las declaraciones que el barbero atribuye a su expareja y en su rechazo a los comentarios sobre su familia. Por su parte, la influencer confirmó su romance con Renato Rossini Jr. tras el final anticipado de El Sultanato.