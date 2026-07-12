Papa León XIV saluda a ganadores del concurso de la canción oficial de su visita al Perú: "¡Muy bonita!"

12/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV felicitó a los ganadores de la canción oficial de su visita apostólica al Perú, prevista para el próximo mes de noviembre, tal como le confirmara al presidente José María Balcázar en el encuentro que sostuvieron en junio último.

Desde del Vaticano, el sumo pontífice no ajeno -una vez más- a lo que antecede en el país que lo acogió por más de 30 años, demostrando que estuvo más que expectante a la composición musical que tuvo como ganadora al grupo coral Aguchita y que fuera compuesta en ritmos andinos por el peruano Jaime Montoya.

Encantado por la canción que acompañará su recorrido

Como se recuerda, el concurso nacional "León de la Esperanza" fue organizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima, la cual tuvo 394 composiciones presentadas, siendo la ganadora la canción "León, Hermano del Camino".

A través de una carta enviada desde Roma al cardenal Carlos Castillo, León XIV sus sinceras felicitaciones al coro Aguchita, expresando su alegría por la canción elegida para su vuelta al Perú. "¡Muy bonita la canción!", dijo.

🎵 "León, hermano del Camino"



Letra de la canción ganadora para la visita del Papa León XIV al Perú pic.twitter.com/VOQZSgINNe — Arzobispado de Lima (@arzolima) July 12, 2026

Durante la ceremonia de premiación, el cardenal destacó, que el concurso nació con el propósito de unir a los peruanos a través de la música y preparar el camino para la llegada del sumo pontífice al Perú.

"Una de las cosas que más me ha sorprendido de nuestro papa León XIV es que nos escucha y nos quiere comprender", remarcó, antes de señalar, que espera que su llegada "signifique la resurrección del Perú".

Ciudades confirmadas para su visita apostólica

La comisión de avanzada del Vaticano confirmó el 08 de julio, las ciudades que visitará el papa León XIV en el marco de su gira apostólica que lo traerá de nuevo al Perú en el próximo mes de noviembre, la primera desde su designación como sumo pontífice.

Tras verificar espacios religiosos, culturales y eventuales lugares donde podría desarrollarse las liturgias, así como las condiciones de seguridad y de aforo, las ciudades que recorrerá Robert Prevost son las siguientes: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La llegada del santo padre - que sería entre ocho a 10 días- ha generado una enorme expectativa en todo el Perú, en especial en la región Lambayeque, donde ejerció como obispo de la Diócesis de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Entre los principales proyectos e inversión millonaria del Gobierno Regional, no solo destaca la rehabilitación de las principales calles de Chiclayo, también se estima que la santa misa se realizaría en el nuevo Parque Industrial, ubicado en las Pampas de Reque, con capacidad para 400 000 fieles.

De esta manera, empieza a tomar forma la llegada de León XIV, siendo el tercer papa en pisar suelo peruano, tras Juan Pablo II (1985 y 1988) y Francisco (2018).