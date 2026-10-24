Samantha Batallanos minimiza a los reporteros de Magaly, pero ella los defiende: "No me busques la boca"

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina envió un contundente mensaje a Samantha Batallanos luego de que la modelo criticara a sus reporteros por no saber inglés para abordar a su amigo en un reciente reportaje. La periodista le recordó a la modelo sus escándalos en Perú y sus pasadas relaciones, en las que sufrió agresiones y otro tipo de maltratos.

Samantha critica a reporteros de Magaly

Durante su reciente presentación en el podcast 'Nadie Sabe', Samantha se pronunció respecto al seguimiento que le hicieron los reporteros de Magaly cuando fue descubierta junto a quien sería su pretendiente en una peluquería de San Isidro. La modelo dijo que Magaly debería enviar a sus urracas a un curso de inglés básico.

"¿Cómo no van a hablar inglés? Magaly, de verdad, ¡qué roche! Si vas a mandar a seguirme, tienes que invertir un poquito más en tus urracos para que, por lo menos, sepan un básico de inglés. Tienes que saber a quién mandas a seguir. A gente internacional y bilingüe no puedes mandar a tus urracos básicos", indicó.

Magaly destruye a Samantha

El pronunciamiento de Samantha no le cayó nada bien a la periodista, quien inmediatamente decidió responderle en su programa. En un inicio, aseguró que, si se hubiese tratado de una figura como Natalie Vértiz, habría mandado a un reportero mucho más preparado, pero, como se trataba solo de Samantha, no era necesario.

En esa misma línea, defendió el trabajo de su reportero, asegurando que es muy bueno en lo que hace. "Tú eres Samantha y mando al chacal que no sabe nada de inglés, con las justas, el castellano, y bien hablado porque pregunta muy bien. Él sabe su trabajo, tiene una presa y no la suelta. ¿Para mandar a seguirte? No, mi amor", indicó.

Enseguida, Magaly leyó varios de los comentarios que los cibernautas dejaron en contra de Samantha, en los que también le recordaban que hubo un tiempo en el que estuvo enamorada de una persona muy polémica en Perú y que esta sufrió agresiones que terminaron en denuncias judiciales. Además, dieron a entender que esa Samantha tampoco maneja muy bien el inglés.

"Ridícula", "Qué huachafa suena, de verdad. ¿Desde cuándo es un requisito saber inglés para ser reportero en Perú?", "Roche, el tuyo, que hiciste todo un show para que al final regreses por tu pelado", "Cómo habla esa flaca, qué risa", "Prepare your homework? Tampoco sabe inglés ella"; fueron algunos de los comentarios que le dejaron en redes.

Finalmente, Magaly remató asegurando que, en las fiestas a las que asiste esa invitada, a los hombres no les importa mucho qué idioma hable, dando un doble sentido a su mensaje. "A los patas que están en tus fiestas y pagan la cuenta del champán no les interesa si ella sabe hablar inglés, francés, chino o es muda. Jajaja, me buscas la boca... ¿Para qué te metes conmigo? No te metas con mis reporteros ", sentenció.

De esta manera, el enfrentamiento entre Magaly Medina y Samantha Batallanos evidenció que las críticas de la modelo hacia los reporteros de la periodista generaron una fuerte respuesta. La conductora defendió el trabajo de su equipo y aprovechó para cuestionar a Samantha por sus antecedentes sentimentales, mientras las declaraciones de ambas continuaron generando reacciones entre los usuarios de las redes sociales.