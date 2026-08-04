Samantha Batallanos vive vacaciones de lujo en Europa y Dubái, pero Magaly se pregunta: "¿Cómo lo hace?"

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que Magaly Medina publicara un informe en el que deja en evidencia que la modelo se fue de vacaciones por los lugares más lujosos y cotizados de Europa y Medio Oriente en temporada alta, donde los precios suelen ser exorbitantes. La conductora se preguntó cómo hace la modelo para vacacionar en esos exclusivos lugares y siempre aparecer rodeada de otras chicas.

Las vacaciones de ensueño de Samantha

En un reportaje emitido por Magaly TV, La Firme, se muestra que Samantha empezó sus vacaciones de lujo en la famosa isla de Ibiza, en España, donde fue vista junto a modelos de otros países mientras disfrutaban de fiestas en discotecas y exclusivos restaurantes. Pocos días después, la modelo también fue vista divirtiéndose en Saint-Tropez.

En este último lugar, se le vio rodeada de un productor de eventos que anteriormente ha sido vinculado a figuras como Paula Manzanal, Jamila Dahabreh, entre otras chicas que regularmente viajan alrededor del mundo.

Posteriormente, Samantha se trasladó a Mykonos, en Grecia, donde lució su espectacular figura en bikini para, finalmente, viajar a Dubái junto a un grupo de chicas. Allí también se tomó fotografías en exclusivos restaurantes y otros lugares de lujo.

Magaly cuestiona las vacaciones de Samantha

La conductora, fiel a su estilo, hizo una comparativa entre las vacaciones regulares que suele tener un peruano y las vacaciones de lujo que disfruta Samantha. Además, se preguntó cómo hace para viajar a los lugares más exclusivos en temporada alta, ya que los precios suben considerablemente.

"En Fiestas Patrias, muchos se van a vacacionar con sus familias adonde su economía se los permite, pero hay personas como Samantha que han estado en Ibiza, Saint-Tropez y más, y yo me pregunto: ¿cómo lo hacen? Son ciudades que en estos momentos están en temporada alta y no son baratas, son demasiado caras", dijo.

En la misma línea de ironía, Magaly le pidió a Samantha que le revelara el secreto para poder viajar a esos lugares en temporada alta. "De verdad, dennos su secreto, porque de repente yo consigo el pasaje en oferta. De repente consigo que en los hoteles me den un canje, cosa que no creo porque esos hoteles no dan canje, menos en temporada alta", agregó.

Más allá de la polémica, el informe reavivó el debate sobre el estilo de vida que exhiben algunas figuras de la farándula en redes sociales. Mientras Samantha Batallanos disfruta de exclusivos destinos internacionales, las interrogantes sobre el financiamiento de esos viajes continúan alimentando la curiosidad pública y las especulaciones.