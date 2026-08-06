Keiko Fujimori sorprende con saludo en inglés a Simone Biles, quien iniciará cuenta regresiva para los Panamericanos 2027

06/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió este 6 de agosto en Palacio de Gobierno a la campeona olímpica y mundial de gimnasia artística Simone Biles, invitada de honor en la ceremonia que marca el inicio de la cuenta regresiva hacia los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027. En un gesto que sorprendió a los asistentes, la mandataria se dirigió a la deportista en inglés, destacando su inspiración para jóvenes y adultos.

La bienvenida en inglés

Fujimori inició su intervención con un mensaje en inglés, subrayando la importancia de la visita de Biles y el impacto que tiene su figura en el deporte mundial. En sus palabras, señaló que era un honor recibirla en el país y que su ejemplo motiva tanto a jóvenes como a adultos, invitándola además a visitar Perú nuevamente para disfrutar de la riqueza cultural y gastronómica del país.

"Simone, welcome to Peru. It is an honor for us to receive you here in our country. As I said before, you are an inspiration for young people, for adults as well. So please feel welcome, enjoy our people, enjoy our food and we hope to have you again in Peru."

Compromiso con Lima 2027

Durante la reunión con los presidentes del Comité Organizador de Lima 2027, de Panam Sports y del Comité Paralímpico de las Américas, Fujimori ratificó el compromiso del Gobierno para garantizar el éxito de los Juegos. Reconoció que los preparativos no avanzaron con la velocidad esperada, pero aseguró que su gestión corregirá el rumbo y pondrá el acelerador.

"Sabemos que las cosas no han avanzado a la velocidad que hubiéramos querido, pero como presidenta estoy aquí para corregir las cosas y ponerle velocidad. Los voy a acompañar cuantas veces sea necesario, vamos a coordinar las reuniones con los ministros de Economía y Educación", afirmó.

La mandataria enfatizó que el reto es que los Juegos Lima 2027 sean mejores que los de Lima 2019, y que contar con un equipo competente permitirá dejar el nombre del Perú en alto. También destacó que los deportistas son un ejemplo de disciplina y perseverancia, capaces de motivar a las nuevas generaciones.

Fujimori se reunió con representantes organizadores en Palacio.

La visita de Simone Biles y la bienvenida en inglés de Keiko Fujimori simbolizan el carácter internacional de Lima 2027 y la voluntad del Gobierno de proyectar al país como anfitrión de primer nivel.

El compromiso presidencial de acelerar los preparativos y superar la experiencia de 2019 marca el inicio de una etapa decisiva para la organización. La presencia de Biles, junto a otros atletas como la paraatleta colombiana Karen Palomeque y la gimnasta peruana Fabiola Díaz, refuerza el mensaje de unidad y diversidad que los Juegos Panamericanos buscan transmitir.