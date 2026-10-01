Samantha Batallanos revela cómo hace para vacacionar de lujo en Europa: "Lo financian sponsors"

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samantha Batallanos llamó la atención al contar cómo logra disfrutar de lujosos viajes por Europa y otros destinos internacionales. La modelo explicó que estas experiencias no salen directamente de su bolsillo, sino que están relacionadas con trabajos para marcas y sponsors, mientras continúa compartiendo parte de sus aventuras a través de sus redes sociales.

El secreto de los viajes de Samantha Batallanos

Durante una conversación con 'Magaly TV La Firme', Samantha detalló que ha tenido la oportunidad de visitar destinos exclusivos como Saint-Tropez, Ibiza, Grecia y otros lugares gracias a este tipo de acuerdos. Según explicó, su trabajo como modelo internacional incluye viajar, participar en determinadas actividades y generar contenido para las marcas que financian estas experiencias.

"Lo financian sponsors, nosotras somos modelos internacionales, nos pagan viajamos y hacemos contenido, porque tú sabes cómo funcionan las redes sociales", dijo.

Asimismo, la modelo contó que algunas de sus estadías están vinculadas a un exclusivo club dirigido a empresarios con alto poder adquisitivo. De acuerdo con el informe presentado en televisión, pertenecer a este espacio puede representar un desembolso de entre 20 mil y 30 mil dólares al año. Además, sus integrantes participan en fiestas y encuentros mensuales.

En ese contexto, Samantha también fue consultada sobre lo que ocurre durante estos viajes privados y aclaró que las modelos no tienen una obligación de realizar actividades que no deseen. La influencer remarcó que todos los participantes son adultos y que cualquier acercamiento adicional depende exclusivamente de la decisión y los límites personales de cada persona.

"Son personas adultas y todos tienen el libre albedrío de hacer lo que se les plazca, o sea, absolutamente todas las chicas están cuidadas (...) Y si en algún momento una de las chicas quiere compartir algo de más... pues está totalmente abierta la posibilidad y si no se maneja en friendship, solo compartir", expresó.

Samantha revela que está soltera

Por otro lado, Batallanos señaló que estas oportunidades también generan interés entre las propias modelos, quienes postulan para participar en este tipo de experiencias internacionales. Incluso, recordó que durante una de sus estadías recibió un buen trato por parte de los anfitriones y pudo hospedarse en una lujosa vivienda.

Finalmente, la modelo sorprendió al revelar que actualmente está soltera. Samantha confirmó que ya no tiene novio y dejó claro que, pese a disfrutar de sus viajes y proyectos profesionales, continúa abierta a encontrar nuevamente el amor. Mientras tanto, sigue mostrando en redes sociales parte de sus experiencias y desplazamientos por exclusivos destinos.