¿Se rapó o no?: El 'Pibe' Valderrama reapareció con nuevo video y revela la verdad detrás de su "corte"

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Carlos 'El Pibe' Valderrama volvió a captar la atención en redes sociales tras publicar un nuevo video que aclaró las dudas sobre su supuesta rapada. El exfutbolista colombiano reveló que su aparente cambio de imagen era parte de una estrategia publicitaria, pues nunca se había cortado su característica melena rubia.

Reveló la verdad detrás de su supuesto cambio de imagen

El primer video, difundido el 13 de octubre, mostraba al histórico jugador colombiano en una escena que hacía pensar que se había despedido de su cabello. Las imágenes generaron sorpresa entre sus seguidores, debido a que su melena rubia es uno de los rasgos más reconocidos de su imagen pública. La publicación rápidamente despertó comentarios sobre su apariencia y las razones que lo habrían llevado a tomar esa decisión.

Sin embargo, dos días después, Valderrama publicó otra grabación para mostrar lo que realmente había ocurrido. En el nuevo material, se quitó una cubierta que simulaba una cabeza calva y dejó ver que conservaba su cabello, con lo que aclaró que el supuesto rapado no había sido real. De esta manera, el exfutbolista puso fin a las dudas sobre la posibilidad de que hubiera cambiado definitivamente de apariencia.

Este cambio de imagen fue parte de una campaña publicitaria. La publicación explicó que el exfutbolista utilizó un elemento que simulaba la calvicie para generar la impresión de que había decidido cambiar radicalmente su aspecto. El segundo video permitió conocer el propósito de la escena y confirmó que la transformación difundida inicialmente no correspondía a un corte de cabello real.

La campaña publicitaria detrás del video viral de Valderrama

La estrategia estuvo relacionada con Cerveza Andina y su refajo, una bebida que formó parte de la promoción. De esta manera, la supuesta transformación del exjugador no correspondía a un cambio permanente de imagen, sino a una acción comercial difundida mediante videos en redes sociales.

¡EL FIN DE UNA ERA!



🇨🇴 Carlos "El Pibe" Valderrama sorprendió a todos al mostrar su nuevo look. Una de las melenas más icónicas de la historia del fútbol ya es parte del pasado. pic.twitter.com/6rs85PrFPN — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 14, 2026

La publicación inicial dio lugar a distintas reacciones entre los usuarios, quienes comentaron la posibilidad de que Valderrama realmente se hubiera rapado. También surgieron dudas sobre la autenticidad de las imágenes y la posibilidad de que se hubiera utilizado inteligencia artificial para producir el contenido.

La segunda grabación permitió aclarar el episodio y mostrar que el cabello del exfutbolista permanecía intacto. La revelación también permitió conocer el propósito comercial de las imágenes difundidas durante los días anteriores, vinculadas con la campaña de la marca colombiana.