Shakira y Piqué cara a cara en los tribunales: estas son las exigencias ante el juzgado

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira y Gerard Piqué volvieron hoy a los tribunales de Barcelona para revisar el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha. La cantante pidió modificar la organización de los viajes entre Miami y España, donde viven los menores junto a ella este año.

El pedido se centra en los desplazamientos que realizan los menores para encontrarse con su padre. Shakira plantea que, durante períodos vacacionales de pocos días, Piqué viaje a Miami, en lugar de que Milan y Sasha afronten vuelos transatlánticos breves desde Estados Unidos hacia España.

Shakira plantea cambios en los viajes de sus hijos

La representación de Shakira comunicó que su intención no es reducir el tiempo que los niños pasan con Piqué, sino repartir los desplazamientos. Su propuesta busca además evitar también que los menores realicen viajes internacionales cortos, con los cambios horarios correspondientes en vacaciones.

El planteamiento señala que los menores podrían conservar durante más tiempo sus rutinas escolares, sociales y familiares. La solicitud está relacionada con el régimen de visitas acordado después de la separación de la pareja y busca modificar la manera en que se organizan los encuentros.

El régimen de visitas vuelve a los tribunales

Shakira y Piqué acudieron a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para participar en la vista. El procedimiento revisa el acuerdo de separación que ratificaron ante un juez en diciembre de 2022, cuando establecieron condiciones para que sus hijos vivieran con ella en Miami.

Los intentos de alcanzar un acuerdo antes de la vista no llegaron a buen puerto. Piqué acudió acompañado por su abogado, mientras Shakira asistió junto a su representante legal. El equipo del exfutbolista no difundió declaraciones sobre el procedimiento.

Milan y Sasha, de 13 y 11 años, viven habitualmente con Shakira en Miami desde 2023. La propuesta presentada ante el juzgado plantea reorganizar los desplazamientos para preservar sus actividades habituales y evitar viajes transatlánticos de corta estancia durante determinados períodos vacacionales entre ambos países.

El proceso retoma un acuerdo firmado por la expareja tras separarse. El acuerdo permitió que Shakira mantuviera su residencia con los menores en Miami y contempló las condiciones para que Piqué mantuviera encuentros con sus hijos pese a la distancia entre España y Estados Unidos.

La petición presentada este martes plantea que, en vacaciones de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con Milan y Sasha. El objetivo señalado por su representación es compartir los desplazamientos y mantener las rutinas escolares, sociales y familiares de los menores.