Luisito Comunica protagoniza momento viral en vivo con incómoda broma: "Yo nací mujer"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Luisito Comunica protagonizó un incómodo momento durante una entrevista con la periodista Yolanda García, de la cadena estadounidense 12 News. El creador de contenido mexicano hizo una broma sobre su identidad de género, provocó una reacción seria de la conductora y posteriormente compartió el fragmento en sus redes sociales.

La broma de Luisito sorprendió a la conductora

El intercambio ocurrió cuando García le preguntó al influencer si existía algún dato de su vida que sus seguidores todavía desconocieran. Ante la consulta, Luisito respondió con una frase que llamó la atención durante la conversación y que después se difundió ampliamente en internet.

"Yo nací mujer, por ejemplo", acotó.

La respuesta tomó por sorpresa a la periodista, quien mantuvo una actitud seria durante el intercambio. Cuando el influencer aclaró que se trataba de una broma, García explicó que el asunto era delicado y continuó la conversación. El momento quedó registrado en el video de la entrevista.

"Es que es un tema muy sensible", respondió.

La conversación se difundió nuevamente durante octubre, cuando distintos medios de comunicación retomaron el fragmento y publicaron información sobre lo sucedido. La entrevista completa había sido publicada en YouTube por 12 News el 30 de septiembre del 2026.

🚨Luisito Comunica es entrevistado en directo en una prestigiosa TV y crea un momento bastante incómodo con la presentadora: https://t.co/thBjqSp5gi — Fley (@fley_es) October 11, 2026

El video de Luisito Comunica se viralizó en redes sociales

Después de la entrevista, Luisito Comunica compartió el fragmento en su cuenta de Instagram acompañado del texto "Incómodo momento". La publicación permitió que más usuarios conocieran el intercambio con Yolanda García y comentaran la respuesta de la periodista ante la broma realizada durante el programa.

El episodio también fue recogido por medios de comunicación de distintos países, entre ellos México, Argentina y Colombia. Las publicaciones describieron la conversación y las reacciones que aparecieron en redes sociales. Sin embargo, las coberturas se basaron principalmente en el mismo video difundido por el canal estadounidense.

La entrevista abordó aspectos relacionados con la trayectoria del creador de contenido y sus actividades empresariales. El fragmento que circuló posteriormente se centró en la respuesta que dio cuando la periodista le preguntó por un aspecto desconocido de su vida personal.

Luisito Comunica volvió a captar la atención en redes sociales tras la difusión de este momento televisivo. La frase sobre su identidad de género, la reacción de Yolanda García y la aclaración de que se trataba de una broma fueron los elementos centrales de las publicaciones difundidas durante octubre de 2026.