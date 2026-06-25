Histórico jugador colombiano aprueba llegada de Alex Valera al América de Cali: "Puede aportar muchísimo"

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del fichaje de Gianluca Lapadula para lo que resta de la temporada en la Liga 1, Universitario podría perder a uno de sus principales referentes en ataque en este mercado de pases. Ello, luego que se conociera del interés del América de Cali por sumar a sus filas al delantero nacional enviando una oferta formal a la directiva crema.

Histórico jugador colombiano aprueba llegada de Alex Valera

En primer lugar, los merengues rechazaron esta primera propuesta ya que solo buscaban el préstamo del jugador y que el club de Ate asuma parte del pago de su salario. Ante ello, los caleños mejoraron las condiciones y enviaron una nueva iniciativa la cual incluiría una ganancia económica para los tricampeones.

En ese sentido, un histórico exjugador del fútbol colombiano se pronunció sobre la posible llegada de Alex Valera al fútbol de ese país. Se trata del 'Patrón' Jorge Bermúdez quien conversó largamente con el programa de YouTube, Mano a Mano.

En dicha conversación, el exfutbolista de Boca Juniors dejó en claro que el atacante de la Selección Peruana cuenta con todas las condiciones necesarias para hacer la diferencia con la camiseta del América de Cali. Por ello, exhortó a la institución de Cali a ficharlo lo más rápido posible.

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🗣️ @patronbermudez: "Valera es un jugador importante que puede venir a aportar muchísimo, pero América de Cali es un equipo que siempre intenta hacer negocios buscando encontrar ventajas".



"Valera es una... pic.twitter.com/xK1EfQcVCM — DENGANCHE (@denganche) June 24, 2026

"Valera es un jugador importante que puede aportar muchísimo, pero América de Cali siempre busca sacar ventaja en sus negociaciones. a diferencia de una apuesta, Valera es una realidad. América necesita un jugador que compita por ser el goleador del torneo. Si realmente lo quieren, tienen los recursos para ficharlo", expresó.

No piensan soltarlo

Y aunque en Colombia se palpita la posibilidad de su llegada, en Ate la situación es completamente distinta. Según el periodista Gustavo Peralta, la 'U' no lo dejará ir de ninguna forma ya que el propio Héctor Cúper ha pedido su permanencia para que haga dupla con Gianluca Lapadula y se forme un ataque de temer.

"Lo de Álex Valera y América de Cali sigue en el mismo estatus. No sé si llegó la segunda oferta de América de Cali, pero así la hayan mejorado, no es intención de Universitario soltar a Valera. Esto, principalmente porque Cúper quiere fortalecer su dupla de ataque entre Lapadula-Valera o si llega alguien más. Tengo entendido que en estos días la 'U' puede proponer una extensión del vínculo con Valera", contó.

En ese sentido, Jorge Bermúdez, histórico jugador colombiano, aprobó la posible llegada de Alex Valera a América de Cali en este mercado de pases.