Segundo Rosero confunde Cajabamba con Tocabamba y viaja más de seis horas en por concierto

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante ecuatoriano Segundo Rosero protagonizó un contratiempo durante su recorrido por Cajamarca, luego de dirigirse a una localidad distinta de la que tenía programada para una presentación musical. El artista llegó a Tacabamba, en la provincia de Chota, aunque su destino era Cajabamba, donde debía cumplir con su concierto.

Segundo Rosero se equivoca de destino durante su gira

El intérprete y su agrupación Rockola Fina terminaron en Tacabamba debido a una confusión con el nombre de la localidad a la que debían trasladarse. El cantante tenía previsto participar en las celebraciones por la fiesta patronal de la Santísima Virgen del Rosario, en Cajabamba.

El incidente generó un cambio en el recorrido del artista, quien tuvo que continuar su desplazamiento para llegar al lugar donde estaba anunciada su presentación. El trayecto adicional tomó más de seis horas, antes de que el cantante pudiera cumplir con sus compromisos musicales.

La confusión involucró a dos localidades de Cajamarca con nombres diferentes: Tacabamba, ubicada en la provincia de Chota, y Cajabamba, lugar donde se había organizado el espectáculo. Esto ocurrió según el error que se produjo durante el traslado del artista y su agrupación.

El cantante tenía una presentación en Cajabamba

La presentación formaba parte de las actividades musicales programadas por la fiesta patronal de Cajabamba. Asimismo, Segundo Rosero tenía previsto compartir escenario con Corazón Serrano, como parte de las celebraciones dedicadas a la Santísima Virgen del Rosario.

La agenda del espectáculo también registró la participación de Segundo Rosero y Onda Azul en el Holiday Club de Cajabamba, el lunes 12 de octubre. Esta programación permite identificar una de las presentaciones anunciadas durante su recorrido por la región, aunque no confirma por sí sola los detalles del error de ruta.

Tras el contratiempo, el cantante compartió un mensaje de agradecimiento dirigido a sus seguidores, según informó en sus redes sociales. Sin embargo, no se cuenta con una declaración textual verificada que permita atribuirle una explicación directa sobre las razones de la confusión entre ambas localidades.

Segundo Rosero y su recorrido por Cajamarca quedaron en el centro de la noticia por el cambio de destino durante su gira. El episodio estuvo relacionado con su traslado a Tacabamba en lugar de Cajabamba, donde tenía programada una presentación musical durante la fiesta patronal.