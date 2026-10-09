Papa León XIV: Mincetur capacita a restaurantes y personal ante llegada de visitantes al Perú

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) inició un programa de capacitación dirigido a restaurantes, cafeterías y otros negocios gastronómicos que recibirán una mayor afluencia de público durante la visita apostólica del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

La intervención comenzó en Lima Centro e incluye establecimientos del canal HORECA, como huariques, bodegas, tiendas, carretillas, vehículos gastronómicos autorizados, bares de barrio y emolienteros. Según el sector, cerca de 40 unidades de negocio ya fueron capacitadas en Lima.

El programa se desarrolla en coordinación con el Ministerio de la Producción (Produce) y el Centro de Formación en Turismo (Cenfotur). Las sesiones están organizadas en cuatro módulos y se extenderán hasta el 26 de octubre. Durante este mes también se realizarán capacitaciones en Lambayeque, Cusco y Ucayali.

Mejorarán atención y manipulación

Los participantes recibirán herramientas para fortalecer la atención al cliente, presentación de sus establecimientos, exhibición comercial, empaque y etiquetado de productos. También aprenderán a utilizar redes sociales para promocionar sus negocios y fidelizar a sus consumidores.

La formación contempla aspectos económicos, como el cálculo de costos, precios y rentabilidad. Cenfotur estará a cargo de tres módulos, mientras que Produce desarrollará los contenidos vinculados con la gestión económica de los negocios

Además, se reforzarán las buenas prácticas de manipulación y almacenamiento de alimentos, así como el manejo de residuos. Personal de los gobiernos subnacionales participará en el seguimiento de las capacitaciones y en la difusión de los conocimientos adquiridos.

Visita impulsará actividad turística

La preparación del sector gastronómico responde a la expectativa de una mayor circulación de visitantes durante el recorrido del pontífice por Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. La llegada del papa también movilizará actividades vinculadas con el transporte, hospedaje, comercio y servicios turísticos.

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De acuerdo con estimaciones difundidas por Mincetur, la visita podría movilizar 3,1 millones de personas en el país y generar un gasto turístico superior a S/300 millones. Estas proyecciones incluyen consumo en restaurantes, alojamiento, transporte y otras actividades relacionadas con el turismo.

Con estas acciones, el Mincetur busca que los negocios gastronómicos estén mejor preparados para atender la demanda prevista y mantengan estándares de calidad e higiene más allá de la visita papal.