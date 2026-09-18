Ministro de Educación sobre Caso Liceo Naval: "Esto tiene un origen, la falta de autoridad en las escuelas en los últimos años"

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Educación, José Antonio Chang, se pronunció sobre el caso que involucra a alumnos del colegio Liceo Naval y sostuvo que la situación tendría entre sus causas la pérdida de autoridad en las instituciones educativas durante los últimos años.

"Con respecto al colegio, la presidenta ha tomado una decisión realmente efectiva. Ha decidido reorganizar el colegio y ponerlo bajo el mando pedagógico y administrativo del Minedu. Dejamos a buen recaudo el prestigio de nuestra gloriosa Marina de Guerra, pero ellos no tienen responsabilidad en lo que ha ocurrido. Que malos elementos haya cometido execrables hechos deja a salvo el honor de la Marina", afirmó.

"Tenemos que actuar en el colegio. Esto tiene un origen, la falta de autoridad, que se ha perdido en las escuelas en los últimos años. Esto creo que tenemos que volver a recuperar, la autoridad del directores y los profesores. El colegio tiene que ser un lugar seguro donde puedan ejercer su autoridad pegaógica y donde la familia pueda confiar. Esta responsabilidad no es solo del Ministerio", indicó.

"Vamos a actuar inmediatamente. Ya se ha emitido el Decreto Supremo, que autoriza la reorganización y que este colegio pase al control del Ministerio de Educación", precisó.

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