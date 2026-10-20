Sheyla Rojas reaparece junto a Joaquín Ramírez tras derrota electoral y se lucen más enamorados que nunca

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas volvió a captar la atención de sus seguidores al reaparecer públicamente junto a Joaquín Ramírez, excandidato al Gobierno Regional de Cajamarca, días después de las Elecciones Municipales y Regionales 2026. La pareja se mostró muy cariñosa en redes sociales, dejando en evidencia que su romance continúa pese al resultado electoral.

¿Sheyla y Joaquín continúan su romance?

La fotografía fue compartida por la exintegrante de Combate, quien apareció abrazada al político en un gimnasio. La publicación no pasó desapercibida, especialmente porque ambos habían generado comentarios y especulaciones desde que se hizo conocida su relación sentimental. Esta vez, sin embargo, la pareja volvió a mostrarse unida y cercana ante sus seguidores.

Por su parte, Joaquín Ramírez también difundió la misma imagen a través de sus historias de Instagram, reafirmando que ambos mantienen contacto y continúan compartiendo momentos juntos. De esta manera, la pareja dejó atrás las dudas que surgieron alrededor de su romance y volvió a exhibir públicamente su complicidad, incluso después de la contienda electoral.

Cabe recordar que la relación entre Sheyla Rojas y el político cajamarquino despertó curiosidad desde sus primeras apariciones juntos. Mientras algunos usuarios cuestionaban el vínculo, ambos continuaron mostrando señales de cercanía en sus plataformas digitales, sin que las especulaciones impidieran que compartieran fotografías y momentos de su vida personal.

Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez

El nuevo emprendimiento de Sheyla

Tras pasar una larga temporada en México junto a su expareja, el empresario Sir Winston, Sheyla Rojas regresó al Perú y comenzó a mostrarse en una nueva etapa personal y profesional. Luego de anunciar el fin de su relación, la influencer volvió a acaparar titulares por su cercanía con Joaquín Ramírez, político cajamarquino con quien confirmó un romance tras varias especulaciones.

Desde entonces, 'Shey Shey' ha participado en programas de televisión y pódcast, donde ha compartido detalles de su vida. Sin embargo, esta vez llamó la atención al ponerse al frente de una venta digital de su propia marca de ropa.

La modelo reapareció en TikTok mediante una transmisión en vivo para promocionar los jeans Toretto, negocio que creó durante su etapa como participante de programas de competencia.

Durante el live, mostró distintos modelos de pantalones de mezclilla frente a la cámara y respondió las consultas de los usuarios conectados. Además, anunció ofertas especiales.

Aunque Sheyla Rojas continuó con la presentación de los jeans y mantuvo una actitud distendida, algunos usuarios no quedaron convencidos con los precios. Varios cibernautas comentaron que ciertas prendas les parecían caras, generando reacciones durante la transmisión.