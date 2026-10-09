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Sheyla Rojas se vuelve tendencia tras ser comparada con Jimin de BTS: "Como dos gotas de agua"

Sheyla Rojas se volvió tendencia en redes sociales luego de que varios usuarios encontraran un parecido entre la exchica reality y Jimin, integrante de BTS.

Sheyla Rojas es comparada con Jimin de BTS
Sheyla Rojas es comparada con Jimin de BTS (Composición Exitosa)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 09/10/2026

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Olvídate de sus declaraciones o su romance con Joaquín Ramírez, Sheyla Rojas es tendencia por algo totalmente inesperado. Los usuarios la empezaron a comparar nada menos que con Jimin de BTS.

Sheyla Rojas es comparada con Jimin

Los usuarios inundaron las redes con fotos de Sheyla y Jimin para demostrar que "son casi idénticos". Las imágenes llamaron tanto la atención que armaron un tremendo debate sobre el increíble parecido.

@jrcastroxx Desde combate contigo mi reina 👑 #sheylarojas #peru #jimin #btsarmy #btsperu ♬ original sound - lilyh082

La exchica reality terminó vinculada al nombre de uno de los artistas más populares del K-pop. El gran culpable de las comparaciones fue el cabello rubio del surcoreano y algunos rasgos de su cara. Para varios usuarios, esos detalles lo hacían lucir idéntico a 'Shey shey'.

Los comentarios no tardaron en aparecer y hubo quienes estuvieron de acuerdo con la comparación, mientras que otros reaccionaron con humor ante las imágenes que circulaban por internet.

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"Aunque sí se parece por el cabello rubio y la boca, jaja", escribió un usuario, quien destacó dos características físicas para explicar la comparación. Otro internauta coincidió parcialmente con esta apreciación y comentó: "Sin ofender, pero sí se parece un poco".

Sin embargo, también hubo quienes consideraron que las imágenes mostraban un parecido mucho más evidente. "Como dos gotas de agua", expresó otro usuario, sumándose a las reacciones que circularon en redes sociales.

Pero eso no fue todo. Entre los comentarios también apareció una referencia al futbolista Luis Advíncula, lo que generó una nueva broma alrededor de la comparación.

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"Ni que lo vea Advíncula", escribió un internauta, mientras que otro pidió que los seguidores aprovecharan los próximos conciertos del grupo surcoreano para mostrarle la imagen al propio cantante: "Por favor, lleven un cartel para que Jimin lo vea".

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La comparación entre Sheyla Rojas y Jimin coincide con uno de los momentos más esperados por las ARMY peruanas: los conciertos de BTS en Lima

Tras su primera presentación del miércoles 7 de octubre, el grupo tiene programados nuevos espectáculos para este viernes 9 y sábado 10 en el Estadio San Marcos. El repertorio principal elegido es:

  • Hooligan
  • Aliens
  • Run BTS
  • They Don't Know 'Bout Us
  • Like Animals
  • FAKE LOVE
  • SWIM
  • Merry Go Round
  • 2.0
  • NORMAL
  • Not Today
  • MIC Drop
  • FYA
  • Fire
  • Body to Body
  • IDOL

Así, Sheyla Rojas se volvió tendencia tras ser comparada con Jimin de BTS, luego de que usuarios compartieran fotos de ambos y señalaran similitudes, especialmente por el cabello rubio.

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