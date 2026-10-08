Magaly vuelve a cuestionar el romance Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez: "Las cosas forzadas se notan"

08/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina respondió con firmeza a Sheyla Rojas luego de que la modelo expresara su molestia en redes sociales por las críticas hacia su relación con Joaquín Ramírez. La conductora no pasó por alto el comentario y aprovechó su programa para cuestionar nuevamente el romance, además de recordar el final de su anterior relación con Sir Winston.

Magaly manda 'chiquita' a Sheyla Rojas

Durante su programa, la 'Urraca' puso en duda la solidez del vínculo entre Sheyla y Ramírez. Según su percepción, la pareja estaría intentando demostrar constantemente que mantiene una relación estable, cuando, desde fuera, algunas de sus demostraciones de afecto no transmitirían la naturalidad que ambos buscan proyectar.

Asimismo, Magaly recordó la relación que Sheyla Rojas mantuvo durante cinco años con el empresario mexicano Sir Winston. En ese contexto, la conductora cuestionó la decisión de la modelo de ponerle punto final a aquel vínculo y consideró que habría llegado a esa determinación al notar que sus expectativas de formar una familia y casarse no se cumplirían.

"Ella hace rato debió darse cuenta que ese hombre con ella no se iba a casar y eso no es que tú dejes los lujos", dijo Magaly sobre la pasada relación de la modelo.

Por otro lado, Medina también respondió indirectamente a la idea de que Sheyla habría renunciado a lujos y comodidades por sus decisiones sentimentales. La conductora sostuvo que dejar una relación o cambiar de vida no debería presentarse únicamente como un sacrificio, pues también es importante que una mujer mantenga sus propios proyectos y objetivos personales.

Finalmente, Magaly cuestionó uno de los recientes videos protagonizados por Sheyla y Joaquín, especialmente por la forma en que ambos mostraron su cercanía. Para la presentadora, la escena se vio poco espontánea, por lo que volvió a poner en duda la imagen de pareja que ambos intentan transmitir públicamente.

"Ese beso más forzado, ni actuar saben, las cosas forzadas se notan. Que alguien le diga Sheyla 'ahí no es'... demasiado tarde y Sheyla, nos quiere demostrar a la fuerza que ellos sí tienen una relación, mañana les voy a contar otra cosa", expresó.

De esta manera, Magaly Medina volvió a cuestionar la relación de Sheyla Rojas con Joaquín Ramírez luego de la reacción de la modelo en redes sociales. Además, recordó el final de su romance con Sir Winston y puso en duda los motivos de aquella decisión. La conductora también criticó las demostraciones públicas de afecto de la actual pareja.