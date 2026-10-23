Silvia Cornejo vuelve a convertirse en madre con Jean Paul Gabuteau: ¿Cuál es el estado de su relación?

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Silvia Cornejo atraviesa una nueva etapa en su vida familiar tras convertirse en madre por tercera vez. La exconductora de televisión dio a luz a un varoncito, fruto de su relación con su aún esposo, Jean Paul Gabuteau, en medio de la separación que ambos enfrentan desde hace varios meses.

La noticia fue confirmada por el programa de espectáculos 'Amor y Fuego', que siguió de cerca los movimientos de la exmodelo durante su permanencia en una conocida clínica del distrito de Surco. Según el espacio televisivo, Cornejo habría dado a luz mediante una cesárea, aunque no se precisaron mayores detalles sobre su estado de salud ni el del recién nacido.

De acuerdo con la información difundida, Silvia habría ingresado al establecimiento médico el lunes 19 de octubre para iniciar su trabajo de parto. Durante los días siguientes, los reporteros del programa permanecieron atentos a cualquier novedad, mientras las imágenes captadas en los exteriores de la clínica daban algunas pistas sobre la llegada del bebé.

Entre los detalles que llamaron la atención estuvo la presencia del vehículo de Jean Paul Gabuteau en el estacionamiento del centro médico. Asimismo, Maju Mantilla, amiga cercana de la exconductora, también fue vista en el lugar, lo que evidenció que personas de su entorno estuvieron pendientes de este importante momento familiar.

Finalmente, las cámaras del programa captaron la salida de Silvia Cornejo de la clínica con ayuda de una enfermera. Además, se observó al chofer de la modelo con un arreglo floral celeste y un coche para bebé, elementos que reforzaron la información sobre el nacimiento de un niño.

La llegada del pequeño ocurre después de que la pareja pusiera fin a una relación de más de diez años, tras el ampay de Gabuteau besándose con su expareja, Analía Jiménez, mientras Cornejo estaba embarazada. Pese a la ruptura, ambos mantendrían una relación cordial en esta nueva etapa familiar.

El cumpleaños de Jean Paul Gabuteau

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau volvieron a tomar fuerza luego de que Magaly TV, La Firme difundiera imágenes del empresario celebrando sus 50 años en el departamento de la conductora, pese a que ambos habían anunciado el final de su relación.

En las imágenes emitidas por el programa de espectáculos, Jean Paul Gabuteau aparece visiblemente emocionado durante la celebración y compartiendo con sus invitados. Incluso, se le observa cantando junto al imitador de Pedro Suárez Vértiz, Carlos Ramírez, quien fue convocado para amenizar el encuentro realizado en la vivienda de Cornejo.

La situación llamó especialmente la atención porque, aunque Gabuteau compartió en sus redes sociales algunas fotografías junto a sus amigos por su cumpleaños, evitó publicar imágenes en las que apareciera Silvia Cornejo. Sin embargo, las imágenes difundidas por Magaly TV, La Firme permitieron identificar que la celebración se realizó en el departamento de la conductora.