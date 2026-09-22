Jean Paul Gabuteau se pronuncia tras ruptura con Silvia Cornejo durante su embarazo: "No sean malos"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jean Paul Gabuteau finalmente se pronunció luego de la ruptura de su relación con Silvia Cornejo, en medio de la polémica generada por las imágenes en las que fue captado junto a su expareja Analía Jiménez. El empresario fue abordado por las cámaras de 'Amor y Fuego' y respondió brevemente sobre la situación.

¿Qué dijo Jean Paul sobre su separación?

El empresario había mantenido silencio después de ser captado besándose con Analía Jiménez a las afueras de un local. Las imágenes generaron cuestionamientos debido a que, hasta ese momento, Gabuteau mantenía una relación sentimental con Silvia Cornejo. Posteriormente, la exconductora confirmó públicamente el fin de su relación y también anunció que está embarazada.

En ese contexto, las cámaras de 'Amor y Fuego' encontraron nuevamente a Gabuteau durante una salida nocturna con amigos. El empresario fue consultado directamente por lo ocurrido con Silvia y por las imágenes junto a Analía; sin embargo, evitó profundizar en los detalles y prefirió mantener una postura reservada frente a las preguntas.

"Silvia ya habló con ustedes ¿no?. Ya está. No vendan cosas que no son", declaró para 'Amor y Fuego'.

Asimismo, cuando le preguntaron si tenía intención de retomar su relación con Silvia o continuar su vínculo con Analía, Gabuteau señaló que Silvia ya había hablado públicamente sobre el tema. Con ello, dejó entrever que considera que la versión de la exconductora ya había sido expuesta y que no tenía intención de añadir mayores detalles.

"Hablen con ella (...) Silvia ya habló. Ya pues, no sean malos. Ya habló, yo no soy público. Ella ya habló", agregó.

Finalmente, el empresario también evitó enviar un mensaje público a Silvia a través del programa. En lugar de pronunciarse directamente sobre la ruptura, reiteró que ella ya había dado sus declaraciones y pidió que no se difundieran versiones que, desde su perspectiva, no correspondieran con la realidad.

Silvia disfruta su embarazo

Durante una entrevista con un médico, Silvia contó que antes de quedar embarazada, ya había considerado la posibilidad de recurrir a una fertilización in vitro, principalmente porque su hijo de 9 años llevaba tiempo expresándole su deseo de tener un hermano. Sin embargo, finalmente la gestación llegó de manera natural, convirtiéndose en una noticia que llenó de emoción a toda la familia y, especialmente, al pequeño.

"La verdad que estaba contentísima, usted sabe doctor que mi hijto que ya tiene 9 años, él me pedía hace mucho que quería a su hermanito y yo lo pensaba bastante. No estaba tan segura. Le decía al doctor si lo hacíamos in vitro porque quería quizá la parejita, pero la naturaleza fue (sorprendente). Salió natural y mi hijito fue el más emocionado", indicó.

Es así que, la ruptura entre Jean Paul Gabuteau y Silvia Cornejo continúa generando atención luego de las imágenes junto a Analía Jiménez. Mientras la exconductora decidió hacer pública su posición y confirmar el fin de la relación, el empresario optó por mantener un perfil reservado y evitar mayores detalles sobre su actual situación sentimental frente a las cámaras.