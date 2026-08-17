Chiquito' Flores puso en su sitio a Christian Cueva por comentario sobre jugar en la altura: "Tiene que bajar de peso"

17/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La posibilidad de que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en la altura de Cusco o Puno ha dividido opiniones entre los protagonistas del fútbol peruano. Mientras Christian Cueva cuestionó que la 'Bicolor' cambie su localía, 'Chiquito' Flores respondió y le hizo una observación directa al popular 'Aladino'.

Cueva cuestiona jugar las Eliminatorias en altura

La confirmación de que la selección peruana podría disputar partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura como Cusco o Puno volvió a poner el tema sobre la mesa.

La decisión de la FPF, respaldada por el técnico Mano Menezes, generó opiniones encontradas dentro y fuera del entorno de la Bicolor.

Christian Cueva fue uno de los futbolistas que se pronunció al respecto en el programa Nada Que No Sepa. El futbolista de Sport Boys consideró que jugar en altura puede ser una alternativa, aunque dejó claro que no necesariamente significaría tener asegurada una victoria.

"Jugar en la altura puede ser una opción, pero no porque quieras sacar ventaja. No hay seguridad de que ganarás los partidos. La idea es que los jugadores vayan creciendo naturalmente", manifestó Cueva.

Además, Christian Cueva recordó que los futbolistas que nacen o crecen en zonas de altura tienen una adaptación distinta. Por ello, consideró que muchos de los actuales seleccionados, acostumbrados a jugar en Lima, necesitarían un proceso para aclimatarse.

Pero cuando se refirió a la posibilidad de enfrentar a selecciones como Brasil y Argentina en la altura, Cueva fue contundente: "¿Para partidos ante Brasil y Argentina? Es válido. No le quiten la identidad al fútbol peruano. Déjenlo en el Nacional, donde les regalamos 'chocolate' y lo seguiremos haciendo".

'Chiquito' Flores responde a Christian Cueva

Las declaraciones de Cueva no pasaron desapercibidas para Juan 'Chiquito' Flores, quien decidió pronunciarse durante una entrevista con DeContra Perú. El exarquero cuestionó la postura del futbolista y, fiel a su estilo, le lanzó una observación bastante directa.

"Bueno, es que no le gusta la altura. Cueva puede decir muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer mi amigo Cueva es bajar de peso y demostrar cada día a día en su equipo", dijo Flores.

Pero 'Chiquito' no se quedó únicamente en su crítica hacia Cueva. También defendió la posibilidad de llevar a la selección a jugar en ciudades de altura y destacó que el objetivo principal debe ser volver a un Mundial.

"El seleccionador tiene que decir '¿Saben qué? Vienen los 11 jugadores y nos vamos a la altura', ¿por qué? Porque es un deseo de cada peruano ir a un Mundial", señaló.

Así, 'Chiquito' Flores puso en su sitio a Christian Cueva luego de que 'Aladino' opinara sobre que Perú juegue las Eliminatorias 2030 en la altura.