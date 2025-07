Xiomy Kanashiro resta importancia a encuentro entre Jefferson Farfán y Melissa Klug: "Vivimos el presente"

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán y Melissa Klug sorprendieron a más de uno al coincidir en el Estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. La expareja se encontró en el mismo lugar debido a que su menor hijo juega en Alianza Lima y ese día disputaba un campeonato importante. Al respecto, Xiomy Kanashiro, actual pareja de la 'Foquita', fue consultada sobre este hecho, pero prefirió restarle importancia.

Xiomy resta importancia a encuentro de Farfán y Melissa

Las cámaras de 'América Hoy' abordaron a Xiomy Kanashiro, luego de que terminara de animar un evento al interior de una conocida discoteca de Lima. La joven no dudó en responder a los distintos cuestionamientos que le hizo el reportero del polémico programa, pero antes lanzó una polémica frase que muchos piensan que se trataría de una contundente indirecta: "Las mujeres ahora somos emprendedoras e independientes y chupamos con nuestra plata (...)", se le oye decir en medio de su animación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que al consultarle sobre el reciente encuentro entre Farfán y Melissa Klug, la popular 'chinita' prefirió restarle importancia, asegurando que ellos viven del presente, por lo que le desea bendiciones a todo el mundo, siempre y cuando estén trabajando.

"(¿Te incomoda que las ex de Jefferson se junten para incomodar?) Nada, creo que nosotros vivimos nuestro presente y es lo más importante en toda relación (...) Les deseo bendiciones siempre para todos, mientras estén trabajando, gracias", respondió la joven modelo.

Melissa Klug y el potente mensaje a Farfán

Hace unos días, Melissa Klug decidió interactuar con sus seguidores y abrió la popular 'Caja de Preguntas' de Instagram. Es en medio de ello que un usuario le escribió afirmando que ahora la gente se estaba dando cuenta de que Jefferson Farfán es "una joyita" porque cada vez que tiene un problema lo soluciona con juicios que sabe que ganará: "La gente está viendo que Farfán es una joyita y todo lo soluciona con juicios que él sabe que va a ganar".

Enseguida, Melissa no dudó en mostrar su postura frente a los juicios que el padre de sus hijos entabla a diferentes personas por distintos motivos, expresando su deseo de que la justicia sea imparcial: "Esperemos que la justicia sea 'LEAL' y no se compre con favores o con dinero, para que resuelvan como es acorde a la ley. ¡'Esperemos' porque los favores hoy en día están en su furor!. Tú me ayudas y yo te ayudo".

En medio de todo ello, Xiomy Kanashiro salió al frente para dejar en claro que no le afecta que su actual pareja, Jefferson Farfán, se haya reencontrado con Melissa Klug en un evento del hijo que tienen en común.