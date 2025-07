Melissa Klug y Jefferson Farfán se reencuentran en evento privado: Esta fue la reacción de Jesús Barco

08/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug y Jefferson Farfán volvieron a acaparar la atención pública, aunque esta vez no por disputas legales, sino por haberse reencontrado en un importante evento de su hijo menor. En medio de este inesperado encuentro, Jesús Barco, actual pareja de la 'Blanca de Chucuito', sorprendió al publicar un potente mensaje en sus redes sociales.

Melissa Klug y Jefferson Farfán se reencuentran

El último fin de semana, Melissa Klug y Jefferson Farfán coincidieron públicamente en el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, durante un campeonato infantil en el que participaba su hijo menor, quien forma parte de las divisiones menores de Alianza Lima.

Ambos publicaron imágenes por separado desde el lugar, lo que rápidamente encendió las alarmas de los seguidores de ambos y, cómo no, los rumores de una posible reconciliación no se hicieron esperar ¿Se reencontraron en plan familia? ¿Hubo saludo o al menos un cruce de miradas?

Melissa Klug salió al frente para dejar las cosas claras. En declaraciones a un programa de espectáculos, explicó que la presencia de la 'Foquita' fue una total sorpresa.

"Ni idea que fue, mi hijo tampoco sabía que iría, pero qué buena sorpresa le dio. Ojalá sea así siempre y lo acompañe en todos sus partidos", expresó.

Pese a que estuvieron en el mismo lugar, Melissa Klug aclaró que no hubo ningún tipo de contacto directo con Jefferson Farfán. Nada de saludos ni conversaciones. "Yo ni lo vi. Estábamos en lugares diferentes. A su hijo le avisaron que estaba su papá y subió a verlo súper feliz", contó.

El polémico mensaje de Jesús Barco

Justo cuando se hablaba del encuentro de Melissa Klug con su expareja, Jesús Barco, su actual pareja, encendió las especulaciones con una historia en Instagram.

El polémico mensaje de Jesús Barco

El futbolista del Sport Boys publicó un mensaje que no pasó desapercibido: "No se me va a olvidar nada y espero ustedes se acuerden", escribió, acompañado de la imagen de un leoncito.

Aunque no mencionó nombres, muchos asumieron que era una indirecta lanzada con precisión. La coincidencia de tiempos dejó más preguntas que respuestas.

