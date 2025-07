Pamela López confirma cierre de su discoteca 'La Cueva de KittyPam'

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varias semanas de rumores y videos que mostraban el local vacío, Pamela López finalmente confirmó el cierre de su discoteca 'La Cueva de KittyPam'. La aún esposa del futbolista Christian Cueva contó en televisión por qué decidió ponerle fin a su primer negocio nocturno.

¿La Cueva de KittyPam fue un fracaso?

Todo comenzó con bombos y platillos. Pamela López anunciaba con entusiasmo la apertura de su discoteca La Cueva de KittyPam allá por el 24 de mayo, en pleno corazón de Lince.

En TikTok y redes sociales, prometía orquestas, rumba asegurada y noches inolvidables. "Estoy aquí reunida con mi equipo de trabajo ultimando detalles en tu discoteca", decía, mientras pedía el apoyo de todos sus seguidores.

Incluso armó la inauguración a lo grande: Celebró su cumpleaños, llevó a la Orquesta Candela, a Handa, y hasta su pareja Paul Michael cantó en vivo. Parecía que el éxito estaba garantizado.

Pero el sueño fiestero duró poco. Semanas después, una reportera del programa Todo se filtra fue a hacer su trabajo en plena víspera del Día del Padre y lo que encontró fue, literalmente, "cinco gatos". Nada de la juega prometida.

La periodista intentó ingresar como una clienta cualquiera, sin cámaras, pero el personal de seguridad le puso mil trabas ¿La excusa? Que era un cumpleaños privado.

"¿Pero qué tal este pinocho? ¿Cómo que es un cumpleaños? Si en el flyer de la discoteca bien claro menciona que celebrarían el Día del Padre", dijo en tono irónico la reportera, dejando en evidencia la poca coherencia entre la publicidad y la realidad.

Pamela López habla sobre cierre de discoteca

Con las imágenes de un local vacío ya circulando en redes sociales y programas de espectáculos, Pamela López no se quedó callada. En entrevista con Amor y Fuego, fue sincera: la discoteca cerró, sí, pero no por quiebra. "Estamos trabajando en un proceso. Ya no va a ser discoteca, va a ser algo bien chévere, bien bonito", dijo

Reconoció que el formato no dio la talla, que la capacidad era limitada y que, pese a la fuerte inversión, el negocio no funcionó como esperaban. "La discoteca es pequeña, no es muy grande, no tiene tanta capacidad", explicó, dejando claro que evalúan una propuesta más acorde al espacio y al tipo de público.

Así, Pamela López puso fin a las especulaciones y confirmó el cierre de su discoteca 'La Cueva de KittyPam'. La decisión no responde a una quiebra, sino a una transformación del negocio que pronto presentará con un nuevo formato.