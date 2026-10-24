¡Ya hay fecha de inauguración! Daddy Yankee anuncia cuándo abrirá su restaurante peruano en Nueva York

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee anunció la próxima apertura de 'CHOLAPINK', su restaurante inspirado en la gastronomía peruana que estará ubicado en SoHo, Manhattan, en Nueva York. El artista compartió detalles sobre el origen de este proyecto desarrollado junto al chef peruano Jaime Pesaque.

Daddy Yankee anunció fecha de inauguración de su restaurante peruano

A través de una publicación, el intérprete de éxitos urbanos explicó que la idea nació durante un viaje a Perú junto a su socio, en el que ambos recorrieron distintos lugares para probar algunos de los platos más representativos de la gastronomía nacional.

"Todo comenzó con un viaje a Perú junto a mi socio, el chef Jaime Pesaque. Nos tiramos a la calle a probar de todo... anticuchos, arroz chaufa, ceviche, raspadillos y cuanta delicia nos encontrábamos por el camino. ¡Aquello fue una experiencia de otro nivel!", relató.

Según explicó, aquella experiencia les permitió abrir la posibilidad de dar a conocer la diversidad culinaria peruana a una de las ciudades más concurridas de Estados Unidos, que inaugurará oficialmente el próximo miércoles 28 de octubre.

"¿Y si llevamos toda esta riqueza de sabores a Nueva York, con un concepto urbano, auténtico y a precios accesibles para todo el mundo?", detalló.

¿Qué ofrecerá el restaurante de Daddy Yankee?

El establecimiento llevará el nombre de 'CHOLAPINK' y tendrá un formato 'fast casual', una modalidad de restauración que combina la rapidez del servicio con una experiencia gastronómica. La propuesta estará inspirada en la comida callejera peruana.

Dicho proyecto reúne la visión empresarial de Daddy Yankee y la experiencia culinaria de Jaime Pesaque, reconocido por su trabajo en la gastronomía peruana. Ambos apuestan por una propuesta que destaque la variedad de ingredientes y preparaciones del país al mercado neoyorquino.

"Y así, de una buena conversación, una gran amistad y nuestra pasión por la comida, nació CHOLAPINK", expresó.

Asimismo, el artista invitó a sus amigos más cercanos a visitar el establecimiento antes de la apertura oficial y conocer personalmente la experiencia gastronómica que ofrecerá el restaurante.

"Un restaurante fast casual inspirado en la increíble comida callejera del Perú, donde el sabor es protagonista y la buena comida es para todos", describió.

Finalmente, Daddy Yankee destacó que la ubicación de su restaurante peruano será en SoHo, Manhattan, Nueva York y extendió la invitación a sus seguidores para conocer el espacio que abrirá sus puertas el próximo miércoles 28 de octubre de este año.