Daddy Yankee inaugurará su restaurante de anticuchos "Chola Pink" en Nueva York: Esto es lo que se sabe

06/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cocina peruana conquista nuevamente Estados Unidos. El famoso cantante Daddy Yankee anunció su incursión en el rubro gastronómico junto al chef peruano Jaime Pesaque. Ambos lanzarán "Chola Pink" en Nueva York, un restaurante especializado en anticuchos que abrirá sus puertas en el mes de septiembre.

Un giro culinario impulsado por el artista

El concepto inicial del restaurante no estaba enfocado en el Perú, sino en la cocina mexicana, por una idea de inversionistas británicos. Sin embargo, el reggaetonero exigió que fuera peruano al considerar que es su gastronomía favorita y decidió liderar personalmente esta importante propuesta culinaria.

"Yo lo hago, pero no mexicano, peruano. Porque mi cocina favorita es la peruana y si no es peruana, no lo hago", le aseguró el músico a Jaime Pesaque.

Esta decisión confirmada para Perú21, fue determinante para que el grupo de inversionistas finalmente aceptara el cambio de rumbo. Tras visitar Lima y reunirse con diversos referentes de la alta cocina, el equipo extranjero eligió a Jaime Pesaque, creador del exitoso restaurante "Mayta", para dirigir la cocina.

El reconocido chef estará a cargo.

La elección del chef no fue inmediata. El grupo inglés buscaba a un artista latino como portavoz del concepto, pero fue la intervención directa del cantante lo que permitió concretar esta alianza. El chef confirmó que el proceso incluyó varias reuniones con colegas antes de definir.

La conexión de Daddy Yankee con el Perú

La relación del artista con los sabores peruanos es profunda, consolidándose tras su visita a Lima en 2025. Durante su estancia, el músico recorrió mercados tradicionales y restaurantes locales, reafirmando su admiración por la cultura culinaria y los ingredientes emblemáticos que ofrece el país.

El cantante destacó la calidad gastronómica que experimentó en el territorio peruano. Su alianza estratégica con Pesaque busca replicar esa experiencia auténtica para el público internacional en Nueva York, posicionando a los anticuchos como el plato estrella que representará la identidad peruana en el extranjero.

El intérprete busca extender la cultura peruana.

El músico recorrió puntos icónicos como el Barrio Chino y el mercado Santa Cruz en Miraflores. Durante su itinerario, degustó preparaciones como la butifarra, picarones y chicha morada, expresando siempre su entusiasmo por el nivel superior de los ingredientes y las técnicas tradicionales de nuestro país.

El éxito previo del chef Jaime Pesaque con el restaurante Mayta fue clave para que el proyecto obtuviera credibilidad. La colaboración con una figura del calibre de Daddy Yankee pretende atraer a un público masivo interesado en conocer la riqueza culinaria peruana fuera del continente.