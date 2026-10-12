Melissa Klug vuelve a convertirse en abuela por cuarta vez: su hija Gianella Marquina dio a luz a los 26 años

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, vive uno de los momentos más importantes de su vida tras convertirse en madre por primera vez a los 26 años. La llegada de su pequeña no solo llenó de felicidad a la joven abogada, sino que también convirtió a la popular Blanca de Chucuito en abuela por cuarta vez.

Hija de Melissa Klug se convierte en madre

La noticia fue anunciada por la propia Gianella a través de sus redes sociales, donde compartió una tierna fotografía de su recién nacida. Aunque decidió mantener el rostro de la bebé en reserva, la imagen permitió apreciar parte de su carita y una de sus pequeñas manos sujetando a sus padres, en un momento lleno de emoción.

La joven acompañó la publicación con un breve mensaje dedicado a su hija, dejando entrever la felicidad que atraviesa tras el nacimiento. De esta manera, Gianella inicia una nueva etapa personal luego de culminar sus estudios de Derecho y consolidarse como una mujer independiente, mientras asume por primera vez la experiencia de la maternidad.

"Mi pequeño amor" , escribió la joven en Instagram.

Gianella Marquina se convierte en madre

Cabe recordar que, en junio de 2026, la hija mayor de Melissa Klug anunció que estaba embarazada junto a su pareja, cuya identidad se mantiene en privado. En aquella oportunidad, expresó su entusiasmo por la llegada de la pequeña y por el inicio de una nueva etapa familiar, en la que serían tres integrantes en casa.

Asimismo, Gianella manifestó la profunda ilusión que sentía por convertirse en madre y compartió la importancia espiritual que tenía para ella la llegada de su bebé. Durante el embarazo, expresó su agradecimiento y la convicción de que esta nueva integrante representaba un regalo especial, al que vinculó también con el recuerdo de su abuela Angelita.

Familia de Gianella emocionada

Melissa Klug no tardó en expresar su felicidad por el nacimiento de su nueva nieta. La empresaria celebró la llegada de la pequeña con un emotivo mensaje en redes sociales, sumándose así a las muestras de cariño de sus familiares. Su hija Melissa Lobatón también le dio la bienvenida a la bebé y expresó el amor que siente por su nueva sobrina.

" Cuánto las amo, mis amores", escribió Klug, mientras que Melissa Lobatón agregó: "Bienvenida, mi bebita hermosa , te ama tu tía con todo el corazón".

Finalmente, se conoció que la hija de Gianella Marquina lleva por nombre Tessa, según informó un noticiero el domingo 11 de octubre. Con su nacimiento, la familia de Melissa Klug celebra la llegada de una nueva integrante, mientras la joven abogada comienza a descubrir la experiencia de la maternidad a sus 26 años.