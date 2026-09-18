Expareja de 'Johsson Pulpo' llega a la Divincri de Trujillo: negó haber recibido dinero tras secuestro de empresario

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Catherin Yanet Méndez Araujo, señalada por las autoridades como expareja de Jhonsson Smit Cruz Torres, alias 'Jhonsson Pulpo', fue trasladada a Trujillo tras ser detenida el jueves 17 de septiembre en Pueblo Libre, Lima. La mujer quedó vinculada a las investigaciones por el secuestro del empresario minero Jenss Lara.

Méndez niega haber recibido dinero tras rapto

Méndez llegó a la sede de la Divincri de Trujillo para continuar con las diligencias. Durante su ingreso, negó haber recibido dinero relacionado con el rescate.

La detención fue ejecutada por agentes del Grupo Especial Contra el Crimen Organizado, en cumplimiento de una orden judicial de detención preliminar por 15 días. La investigación comprende organización criminal, secuestro extorsivo y homicidio calificado.

Chats la vinculan al dinero

El nombre de Méndez Araujo apareció en conversaciones encontradas en uno de los teléfonos incautados a Jhonsson Cruz Torres. Según información difundida, en esos mensajes se coordinaba la entrega de dinero relacionado con el rescate de Lara.

Las versiones publicadas señalan que en las conversaciones se mencionaba un pago de hasta S/1 millón para Méndez. Esta cifra difiere del monto de S/500 mil señalado inicialmente en algunas hipótesis. Por ello, los montos forman parte de la investigación y todavía deben ser corroborados por las autoridades.

Investigación continúa en Trujillo

De acuerdo con la información policial, Méndez es madre de dos de los primeros hijos de Cruz Torres. Tras su captura en Lima, fue trasladada a Trujillo para quedar a disposición de las autoridades judiciales.

Además, agentes policiales realizaron diligencias relacionadas con una vivienda que pertenecería a Méndez en la calle José Olaya, en el distrito de El Porvenir. Estas acciones forman parte de las pesquisas destinadas a determinar su eventual participación en el caso.

La mujer permanecerá bajo detención preliminar mientras avanzan las investigaciones. Su nombre aparece en las pesquisas por el presunto movimiento del dinero entregado tras la liberación del empresario minero, pero su responsabilidad penal deberá ser determinada por las autoridades competentes.

La investigación contra Los Pulpos continúa y las autoridades buscan establecer el papel que habría cumplido cada persona vinculada al secuestro de Lara.

Nota en desarollo...