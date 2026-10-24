Alerta en Apurímac: incendio forestal se reactiva en confluencia del Río Grande y Vilcabamba

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Los incendios forestales continúan causando preocupación en Apurímac. El fuego se ha reavivado en las zonas de Larata, Vilcabamba y Vista Alegre, comprensión del distrito de Curahuasi. La emergencia se ha registrado desde esta tarde, la zona neurálgica es casi el punto mde encuentro entre el río Apurímac y Vilcabamba.

El fuego se reactiva en Apurímac y genera alerta en la población

De acuerdo a un reporte de nuestro medio, en Apurímac se ha reactivado el fuego en horas la tarde de este sábado, 24 de octubre, en la confluencia del Río Grande y Vilcabamba, conocida como la playa, probablemente producto del fuerte viento que se produce en la zona.

Cabe señalar que los campesinos no pueden mitigar las lenguas de fuego porque es un lugar lejano y agreste, es decir, no hay caminos accesibles para poder llegar. Frente a este tipo de emergencia las aeronaves que porten agua con el propósito de sofocar y confinar el siniestro.

Las autoridades locales del distrito de Curahuasi han hecho lo posible por destinar ayuda, a estos esfuerzos se ha sumado el Gobierno Regional de Apurímac. No obstante, inició nuevamente esta emergencia generando alarma en toda la población. Los residentes de la zona esperan la llegada apoyo por parte del Poder Ejecutivo.

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