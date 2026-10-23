Pesca industrial en Huacho afronta crisis por El Niño: "No vamos a tener ingresos hasta junio del otro año"

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, Yesica Changana Cavero, presidenta de la Asociación de Armadores Pesqueros Industriales del Puerto de Huacho, advirtió que el sector atraviesa una crisis por el impacto del fenómeno El Niño. Según indicó, no tendrán ingresos hasta junio de 2027 debido a las dificultades que enfrenta la actividad pesquera.

Proyección de ingresos y recuperación del recurso marino

La parálisis de las operaciones extractivas ha generado una interrupción crítica en los flujos de caja de los armadores artesanales e industriales de la provincia de Huaura. La presidenta de la Asociación de Armadores Pesqueros Industriales del Puerto de Huacho, explicó la compleja situación estructural y la imposibilidad de generar recursos económicos en el corto y mediano plazo.

"Si nosotros necesitamos renovar el casco tiene que ser necesariamente algo de madera y somos los más afectados por el tamaño de empresa, no vamos a tener ingresos hasta junio del otro año (...) la duración del fenómeno El Niño va a ser hasta el otoño, el recurso va a estar en recuperación, entonces nosotros vamos a esperar un tiempo prudencial que no haya desove, que se recupere el recurso y poder salir a pescar", indicó.

El gremio enfatizó que respetará los tiempos biológicos de reproducción de las especies para evitar un daño irreversible en la pesca nacional. La reanudación de las faenas operativas dependerá exclusivamente de la normalización de las condiciones oceanográficas a lo largo de la costa peruana.

Demandas tributarias ante la Sunat y el MEF

Frente a la ausencia total de liquidez para los próximos meses, los representantes del sector pesquero industrial de Huacho han presentado solicitudes formales ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El gremio busca la flexibilización de pagos como el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) y las aportaciones a cuenta del impuesto a la renta.

"A Sunat le hemos hecho ya los pedidos y los otros dos pedidos que ayer el Ministro de Economía ha mencionado, el pago a cuenta y el ITAN (...) pero vamos a estar sin ingresos no lo vamos a poder pagar", indicó.

La propuesta formulada por la dirigencia gremial no contempla la exoneración o condonación de las deudas fiscales, sino un fraccionamiento y aplazamiento de las fechas de vencimiento. La intención es adecuar los compromisos financieros al calendario real de reactivación de la pesca industrial en el puerto.

En ese sentido, el fenómeno El Niño continúa golpeando la economía del litoral peruano, exigiendo respuestas coordinadas entre el Estado y los gremios productivos para mitigar la paralización de la pesca industrial.