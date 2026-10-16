Cámara de Comercio de Cusco exhorta el Gobierno garantizar gas natural en la región

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Cámara de Comercio de Cusco exhortó al Gobierno a garantizar el abastecimiento de gas natural en la región, con el objetivo de asegurar el acceso a energía a precios más económicos. La institución sostuvo que las familias tienen derecho a pagar menos por este servicio y pidió medidas que favorezcan a los consumidores cusqueños.

Exigen acelerar el acceso al gas natural

La Cámara de Comercio del Cusco reclama que se concrete la masificación del gas natural para hogares y pequeños negocios de la región. En su pronunciamiento, sostiene que más de veinte años de espera han significado energía costosa, mayores gastos familiares y oportunidades de desarrollo perdidas.

El gremio afirma que existen alternativas para llevar gas a la población en menos de dos años, pero advierte que las controversias y disputas políticas podrían provocar nuevas postergaciones. Por ello, exige al Gobierno, legisladores, autoridades y organizaciones sociales priorizar soluciones con transparencia, seguridad y precios justos.

Piden alternativas viables y plazos concretos

La institución reconoce el derecho a fiscalizar y cuestionar proyectos, aunque considera que toda objeción debe estar sustentada. Quienes propongan descartar una iniciativa, señala, deben explicar qué alternativa ofrecen, cuánto costará, cómo se financiará y cuándo podrá ejecutarse.

Asimismo, sostiene que la distribución de gas para viviendas y comercios puede complementar un futuro gasoducto para Cusco o el sur. El gremio aclara que no defiende empresas ni contratos particulares, sino menores costos energéticos, empleo y oportunidades.

Alcalde de San Jerómino demanda cumplir con el proyecto en 7 regiones

En diálogo con Exitosa, Máximo Rimachi Morales, alcalde de San Jerónimo, en Cusco, exhortó al Gobierno a cumplir con el proyecto de masificación del gas natural en siete regiones del país. La autoridad señaló que el distrito espera que esta iniciativa se concrete para facilitar el acceso de la población a este recurso energético.



"Esta empresa ya tiene en la capital prestando este servicio, y ahora ya habiendo una planta de gasificaicón en San Jerónimo. Ya deber ntomar accion, no perdamos ese presupuesto o esa instalacion se puede malograr. ya existe la matriz", afirmó.

Además, advirtió que la cifra actual de beneficiarios no cubriría a toda la población que necesita este servicio y destacó que el acceso al gas natural representaría un ahorro significativo para los ciudadanos cusqueños.

"La proyección de debe ser para más de mil personas, y no es suficiente, Con esto estariamos ahorrando de 40 a 50 soles mensuales. El gas está 60 soles, aquí en Lima pagan 25 soles. No es justo que en Cusco no haya gas", indicó.

Dicho esto, la Cámara de Comercio de Cusco reiteró la necesidad de que el Gobierno garantice el suministro de gas natural en la región, a fin de facilitar el acceso a energía más económica y promover medidas que reduzcan los gastos de las familias cusqueñas