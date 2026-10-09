Crisis en Cusco: especialista en Gestión de Riesgos advierte "no quedan recursos logísticos" contra los incendios forestales

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En diálogo con Exitosa, el arquitecto Miguel Oscco, jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo y Desastres del Gore Cusco, reveló la crítica situación que atraviesa la región. El funcionario informó que la combinación de temperaturas altas, que alcanzan los 29.5°C, y vientos fuertes ha provocado una propagación incontrolable de focos fuegos en diversos distritos.

Oscco mencionó que el escenario es alarmante al registrarse hasta 14 incendios en un solo día, una cifra que desborda la actual capacidad de respuesta regional. Además, cuenta que la escasez de personal especializado y la falta de equipo aéreo operativo complican las labores de extinción, dejando a las comunidades rurales en una situación de alta vulnerabilidad.

Limitaciones logísticas ante la emergencia

El funcionario detalló que intervenciones aéreas, como el uso de helicópteros y aviones Spartan de la Fuerza Aérea del Perú, resultan logísticamente costosas y difíciles de gestionar debido a trabas burocráticas entre el Gobierno Regional, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Intendencia de Bomberos Voluntarios . Existe una contradicción normativa que impide tanto a regiones como a bomberos adquirir aeronaves propias para emergencias.

El Gobierno Regional enfrenta trabas burocráticas con el Ejecutivo para la adquisición de aeronaves que faciliten la atención de siniestros en zonas de difícil acceso.

"No estamos facultados como gobierno regional para adquirir esta herramienta y hemos tenido trabas desde el Ministerio de Economía y el Ministerio del Interior", mencionó el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgo.

Ante la previsión de una sequía prolongada por el Fenómeno del Niño, el arquitecto enfatizó que, dado que el 100% de los incendios son provocados por la mano del hombre.

Impacto y pérdida de cultivos y ganado

El especialista menciona que esta crisis ha cobrado un precio 'irreparable' con la pérdida de cinco vidas humanas, incluyendo adultos mayores y familias campesinas que intentaron contener el avance del fuego.

"Es lo más penoso; una familia al perder el control del fuego trata de apagarlo y recurre a sus pequeños, terminando heridos gravemente y perdiendo la vida". mencionó el especialista Miguel Oscco para Exitosa.

Los incendios forestales no solo afectan el entorno natural, sino que han causado la pérdida directa de animales que representan el sustento de las familias campesinas. El arquitecto Miguel Oscco señaló con preocupación la gravedad de estas pérdidas en la región.

"Hemos tenido incluso vacunos quemados, calcinados, ovinos, vicuñas, alpacas que han terminado perdiendo la vida y que es pues un medio de vida también, es un recurso que tienen los hermanos del campo para su subsistencia.", mencionó.

Ante esta situación, el Gore Cusco se mantiene en diálogo constante con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) buscando mecanismos para mitigar el impacto económico y apoyar la recuperación de la ganadería que aún sobrevive en las zonas afectadas.