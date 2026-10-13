Gobernador de Puno Richard Hancco exige acelerar el proyecto de gas natural para beneficiar a siete regiones del país

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gobernador regional de Puno, Richard Hancco Soncco, solicitó al Gobierno central acelerar la implementación del proyecto de gas natural destinado a siete regiones del Perú. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a dicho recurso energético, lo cual representaría un avance en la gestión de servicios para los ciudadanos.

La autoridad detalló que el plan inicial incluye la construcción de plantas regasificadoras y el traslado del hidrocarburo mediante camiones, en lugar de esperar la edificación de un gasoducto. Cabe mencionar que este modelo permitiría establecer las redes domiciliarias necesarias de manera más ágil en diversas ciudades del sur.

Beneficio para 53 mil familias de la región Puno

El funcionario precisó el impacto directo que tendría la firma de la adenda con la empresa Cálida y el trabajo conjunto con el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). En ese sentido, destacó el número de hogares que accederán al servicio a nivel regional.

"Entre ambas estaríamos beneficiando a 53 mil familias en la región de Puno. Tenemos un cronograma de trabajo, obviamente al inicio va a ser un poco menos pero tenemos un cronograma de trabajo para efectos de que, paulatinamente, la empresa pueda cumplir con la región, no solamente con Puno, sino con los demás, por varias razones", dijo Richard Hancco.

Ante ello, se detalló que las intervenciones del Fondo de Inclusión Social Energético abarcarán inicialmente las ciudades de Puno, Juliaca, Azángaro e Ilave . Estas zonas contarán con redes que se irán habilitando progresivamente según el cronograma técnico establecido por las entidades involucradas en el sector de energía.

Por consiguiente, la instalación de estas conexiones domiciliarias sentará las bases para masificar el recurso. La autoridad considera que este primer paso es importante para asegurar una matriz en el corto plazo antes de planificar otras infraestructuras de gran escala.

El gasoducto del sur requiere respaldo de empresas

Al ser consultado sobre el proyecto del gasoducto del sur, el gobernador explicó que una obra de tal magnitud necesita estar respaldada por una amplia demanda del sector empresarial industrial, la cual actualmente no existe en las proporciones requeridas para garantizar la inversión.

"¿Cuántas industrias tienen la necesidad de contar con un gasoducto? No tenemos una sostenibilidad y ninguna empresa va a invertir. Eso funciona así, tenemos que tener claro. Por eso es que buscamos que el Estado puede invertir a nivel de la región. Incorporamos cuatro ciudades, en este momento tenemos una que ya está ejecutándose", dijo el gobernador regional de Puno.