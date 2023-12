Caso Solange Aguilar: familia de víctima y acusado de feminicidio exigen justicia

El caso Solange Aguilar sigue dando qué hablar. Esta vez, una nueva reconstrucción de los hechos permitiría esclarecer lo ocurrido el pasado 9 de marzo del 2022, cuando Solange Aguilar cayó de un octavo piso, presuntamente, al ser empujada por su expareja Pedro Tacanga. Las familias, tanto de la víctima, como la del acusado, viven una disputa legal.

En declaraciones a Exitosa Trujillo, el padre de la fallecida, Américo Aguilar, manifestó que no busca venganza, sino justicia.

"Lo que se pide es justicia. Nosotros no estamos buscando venganza. La justicia se hace con prueba reales y concretas, donde se determine si alguien es culpable o no. Y eso lo dicen las pericias, no lo determino yo", manifestó.