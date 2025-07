Vocero del MP: Resolución de la JNJ que restituye a Patricia Benavides "es inejecutable"

En declaraciones a Exitosa Noticias, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, afirmó que la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que ordena la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación "es inejecutable". Según explicó, el documento carece de validez formal al no contar con la firma de la secretaria del organismo, lo que infringe el reglamento interno de la JNJ.

"En el fondo del caso, hay una denuncia interpuesta contra la señora fiscal y los fiscales supremos que componen la Junta de Fiscales Supremos por una supuesta desobediencia al no cumplir con reponer en el cargo a la señora Patricia Benavides", indicó Cubas.

El vocero enfatizó que el Ministerio Público ya ha explicado detalladamente los motivos por los cuales la resolución no puede ejecutarse. Cubas agregó que el artículo 15 del reglamento de la JNJ establece que la secretaria es la funcionaria encargada de dar fe de los actos realizados por dicha entidad.

"Es una resolución inejecutable. Es nula de pleno derecho porque contiene un conjunto de irregularidades que se han puesto en evidencia con el transcurso de los días. Ayer se supo, por ejemplo, que dicha resolución no cuenta con la firma de la secretaria, frente a esa situación, no era posible dar cumplimiento a esa disposición. Es un requisito formal que no puede omitirse", precisó.